真實版寄生上流！男導遊全家住進豪宅　掏空富婆上億財產

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富婆回國後，別有用心的男導遊始終與其保持密切聯絡，更在書信中寫下「我們的心已緊貼在一起」等語，最後終於攻破富婆心防，並於2009年來到新加坡與富婆同居，以男主人自居。
2人同居後沒多久，富婆竟開始出現「失智」的情形，還讓男導遊成為她的法定監護人，至此，男導遊已全面掌管富婆財產，隨後他便開始變賣家中大量古董、名畫，更把遠在中國的妻兒接來同住。
有了富婆財產的男導遊，開始出入各種社交場所，並編造了「新加坡中華總商會理事」身分，順利取得新加坡永久住民資格，直到2014年富婆的外甥女來拜訪，才知道家中竟住著男導遊一家人，富婆名下財產除了別墅外，其他現金與可變賣資產等都被挪走了。
事後外甥女一狀告上法院，但在訴訟期間，男導遊還出示多張照片，如幫忙富婆剪指甲等，欲證明2人感情良好，接管富婆財產都是出於她自願的，所幸脫離男導遊後，富婆已沒有失智症狀，經幫傭與本人作證，法院不採信男導遊說法，依法判處其11年2個月有期徒刑。
據新加坡聯合早報指出，男導遊在本月10日已假釋出獄，並於當天驅逐出境回到中國，但仍有500萬元新加坡幣未追回，對此，富婆則表示，「過去就好了」。（編輯：陳苾暐）