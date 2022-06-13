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真實版寄生上流！男導遊全家住進豪宅　掏空富婆上億財產

▲男導遊攻破富婆心防後，便飛到新加坡與其同居，更將富婆上億財產掏空。（圖／翻攝微博）
▲男導遊攻破富婆心防後，便飛到新加坡與其同居，更將富婆上億財產掏空。（圖／翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 13:54:122022-06-13 14:00:46

新加坡一名高齡95歲的富婆，日前與好友一起到中國旅遊，期間認識了一名當地男導遊，旅程結束後，男導遊還不斷寫信聯絡，更向富婆噓寒問暖，最後飛到新加坡「追愛」，順勢住進富婆的豪宅，並以男主人自居，往後一段時間，男導遊陸續轉移富婆大量財產，還把妻兒接過來同住，直到富婆外甥女到訪才讓整起事件曝光。

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▲直至某天，富婆外甥女前來拜訪，才發現家中竟住著男導遊一家。（圖／翻攝微博）
▲直至某天，富婆外甥女前來拜訪，才發現家中竟住著男導遊一家。（圖／翻攝微博）
據了解，這名新加坡富婆與醫生老公雖沒有子女，但夫妻間感情非常好，2人還有一棟豪宅及約4000多萬新加坡幣（合約台幣8.66億元）的存款；2006年丈夫過世後，富婆便與好友一同到中國旅遊散心，豈料連日的相處，讓當地一名男導遊得知富婆家境顯赫，進而密謀奪其財產。

富婆回國後，別有用心的男導遊始終與其保持密切聯絡，更在書信中寫下「我們的心已緊貼在一起」等語，最後終於攻破富婆心防，並於2009年來到新加坡與富婆同居，以男主人自居。

2人同居後沒多久，富婆竟開始出現「失智」的情形，還讓男導遊成為她的法定監護人，至此，男導遊已全面掌管富婆財產，隨後他便開始變賣家中大量古董、名畫，更把遠在中國的妻兒接來同住。

有了富婆財產的男導遊，開始出入各種社交場所，並編造了「新加坡中華總商會理事」身分，順利取得新加坡永久住民資格，直到2014年富婆的外甥女來拜訪，才知道家中竟住著男導遊一家人，富婆名下財產除了別墅外，其他現金與可變賣資產等都被挪走了。

事後外甥女一狀告上法院，但在訴訟期間，男導遊還出示多張照片，如幫忙富婆剪指甲等，欲證明2人感情良好，接管富婆財產都是出於她自願的，所幸脫離男導遊後，富婆已沒有失智症狀，經幫傭與本人作證，法院不採信男導遊說法，依法判處其11年2個月有期徒刑。

▲法院審理期間，男導遊還出示多張照片，試圖證明２人感情良好，幫忙管理財產是富婆自願的。（圖／翻攝微博）
▲法院審理期間，男導遊還出示多張照片，試圖證明２人感情良好，幫忙管理財產是富婆自願的。（圖／翻攝微博）
據新加坡聯合早報指出，男導遊在本月10日已假釋出獄，並於當天驅逐出境回到中國，但仍有500萬元新加坡幣未追回，對此，富婆則表示，「過去就好了」。（編輯：陳苾暐）

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