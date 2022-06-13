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南部辦桌端出「逆天神菜」！賓客跪著吃光：紅包瞬間回本

▲辦桌是台灣相當特別的文化之一，長久發展下來，許多菜色也成為辦桌必備元素，不過也許因為歷史和文化的不同，南北地區的菜色也有所差異。（圖／蠢羊與奇怪生物授權提供）
▲辦桌是台灣相當特別的文化之一，長久發展下來，許多菜色也成為辦桌必備元素，不過也許因為歷史和文化的不同，南北地區的菜色也有所差異。（圖／蠢羊與奇怪生物授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 17:33:56

辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，長久發展下來，許多菜色也成為辦桌必備元素，不過也許因為歷史和文化的不同，南北地區的菜色也有所差異，近日知名插畫家「蠢羊與奇怪生物」就在社群發文，分享到台南吃喜宴的「超猛菜色」，其中疊高高的「水果塔」和超多料的「甜湯」，引起網友們熱議。

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蠢羊與奇怪生物昨（12日）到台南某宴會廳參與朋友婚禮，並分享辦桌菜色中，令人最印象深刻的水果塔，貼文寫道「今天來參加朋友的婚宴，吃了超級強的菜色，但我現在只想po這張跟Macallan 威士忌一樣高度的水果塔而已」，只見圖中廚師將水果簡單分類後，由下至上疊了整整4層的高塔，不僅有代表夏天的西瓜，還有整顆的蘋果與番茄，外觀相當吸睛。

▲（圖／蠢羊與奇怪生物授權提供）
▲辦桌的水果塔是南部許多宴會的特色之一。（圖／蠢羊與奇怪生物授權提供）
不僅如此，讓蠢羊與奇怪生物感到驚艷的，還有「甜湯」，內含地瓜圓、紅豆、粉粿、芋頭、蓮子、銀耳、剉冰等，口感相當充實，一連串吸睛且扎實的菜色，讓吃慣北部辦桌的蠢羊與奇怪生物不禁直呼「台南的婚宴水果塔真的是塔，完全被擊沈」。

▲（圖／蠢羊與奇怪生物授權提供）
▲甜湯中加入的多種特色配料，讓人看了食指大動。（圖／蠢羊與奇怪生物授權提供）
貼文一出，一天內以吸引5千多名網友按讚朝聖，並紛紛留言「台南以南的婚宴菜色，我覺得都強的很可怕」、「這輩子第一次看見這麼澎湃的水果塔」、「上次吃台南的喜宴飽到晚上，沒在跟你開玩笑的有夠多」、「北部水果都只給一盤....」、「比較在意的是婚宴竟然有這種威士忌」「重點在1支快2000元麥卡倫，紅包回本了」、「台北人羨慕嚇慘」、「番茄上還有放蜜餞！」

而不少住在南部的網友則不感到意外，直言「台南水果塔這是常態」、「我們台南這個高度是基本款阿！還有更高，用下午茶架的」、「南部表示見怪不怪，一個人一桶冰淇淋才叫猛」、「南部日常啦，不過這桌應該不便宜」、「台南人的辦桌就是這麼樸實無華啊」、「吃過整尾黑鮪魚擺上來，直接每桌分現切的生魚片」。

▲網友分享去吃南部辦桌時，尾聲端出整桶冰淇淋，新人誠意滿滿讓賓客非常開心。（圖/Tik Tik@wn1474）
▲不少南部網友對豐盛的辦桌菜色見怪不怪，甚至分享很多南部辦桌，尾聲常端出整桶冰淇淋。（示意圖／取自Tik [email protected]
至於蠢羊與奇怪生物分享的水果塔上，出現整顆的蘋果，不少人也感到新奇，困惑「真的有人會拿來啃嗎？」對此也有內行網友表示，「水果整個如果作為最後一道菜，就是整顆讓客人方便包回家的」、「給整顆主要是讓客人打包的」、「通常都是方便打包回家，因為有些水果是中場放，所以不太會當場吃」。

此外，蠢羊與奇怪生物也向《NOWnews今日新聞》記者分享，辦桌當天菜色還有「五子進登科、烏骨雞燉鮑粒、溜油龍膽石斑、紹興蝦併北基貝、古味紅燒羹、烏魚子併燻雪魚、彩繪米糕蒲燒鰻、潮式佛跳牆、金玉滿堂喜、蜜紅豆甜蓮子」等料理，負責宴會的「阿勇家漂亮莊園」，也被網友稱為「南霸天辦桌王」。（編輯：張志浩）

▲（圖／蠢羊與奇怪生物授權提供）
▲蠢羊與奇怪生物分享當天辦桌菜色。（圖／蠢羊與奇怪生物授權提供）

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