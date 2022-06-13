南部辦桌端出「逆天神菜」！賓客跪著吃光：紅包瞬間回本

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅如此，讓蠢羊與奇怪生物感到驚艷的，還有「甜湯」，內含地瓜圓、紅豆、粉粿、芋頭、蓮子、銀耳、剉冰等，口感相當充實，一連串吸睛且扎實的菜色，讓吃慣北部辦桌的蠢羊與奇怪生物不禁直呼「台南的婚宴水果塔真的是塔，完全被擊沈」。
貼文一出，一天內以吸引5千多名網友按讚朝聖，並紛紛留言「台南以南的婚宴菜色，我覺得都強的很可怕」、「這輩子第一次看見這麼澎湃的水果塔」、「上次吃台南的喜宴飽到晚上，沒在跟你開玩笑的有夠多」、「北部水果都只給一盤....」、「比較在意的是婚宴竟然有這種威士忌」、「重點在1支快2000元麥卡倫，紅包回本了」、「台北人羨慕嚇慘」、「番茄上還有放蜜餞！」
而不少住在南部的網友則不感到意外，直言「台南水果塔這是常態」、「我們台南這個高度是基本款阿！還有更高，用下午茶架的」、「南部表示見怪不怪，一個人一桶冰淇淋才叫猛」、「南部日常啦，不過這桌應該不便宜」、「台南人的辦桌就是這麼樸實無華啊」、「吃過整尾黑鮪魚擺上來，直接每桌分現切的生魚片」。
至於蠢羊與奇怪生物分享的水果塔上，出現整顆的蘋果，不少人也感到新奇，困惑「真的有人會拿來啃嗎？」對此也有內行網友表示，「水果整個如果作為最後一道菜，就是整顆讓客人方便包回家的」、「給整顆主要是讓客人打包的」、「通常都是方便打包回家，因為有些水果是中場放，所以不太會當場吃」。
此外，蠢羊與奇怪生物也向《NOWnews今日新聞》記者分享，辦桌當天菜色還有「五子進登科、烏骨雞燉鮑粒、溜油龍膽石斑、紹興蝦併北基貝、古味紅燒羹、烏魚子併燻雪魚、彩繪米糕蒲燒鰻、潮式佛跳牆、金玉滿堂喜、蜜紅豆甜蓮子」等料理，負責宴會的「阿勇家漂亮莊園」，也被網友稱為「南霸天辦桌王」。（編輯：張志浩）