彰化「No.1肉圓」選它！老饕嗨喊吃不膩 被兇也要繼續吃
位於中部的彰化是個人文薈萃的地方，台灣多名文學家皆出自於此，飲食方面也不落人後，以特色肉圓和超大塊爌肉飯在台打響知名度。一名台中網友便針對肉圓發文詢問，想瞭解第一名的彰化肉圓是哪一家，貼文引發熱議，而有兩家脫穎而出，分別為北門口肉圓和阿三肉圓。
原PO於PTT上發文，表示近期會在台中開會，於是打算順道去彰化來一趟美食之旅，已知彰化以爌肉飯跟肉圓聞名，但因自身不愛吃肥肉，打算專注後者來一趟「肉圓巡禮」，故詢問「去彰化吃肉圓， 哪家是必吃的？」
該文引起眾多討論，經整理，受最多人推薦的兩家店，是北門口肉圓和阿三肉圓，「肉圓皮想吃脆的北門口，想吃Q的阿璋」、「北門口，可試試較高價的干貝肉圓」、「北斗（蒸）、北門口（炸）」、「都吃，只吃一家選阿三」、「脆皮阿三」，有網友則認為阿三肉圓的服務人員態度較差，但仍大力推薦該店口味。
北斗肉圓及因九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》而聞名的阿璋肉圓也多受推薦，其他被提及店家還有「彰化燒肉圓」、「曉陽路60年肉圓南 巷內神秘小店」、「卦山燒肉圓的肉角」、「第一北斗 二林的口味比較獨特也不錯」。 （編輯：李惠婷）