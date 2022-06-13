彰化「No.1肉圓」選它！老饕嗨喊吃不膩　被兇也要繼續吃

北門口肉圓 和

阿三肉圓。

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」，故詢問「

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▲彰化獨特的炸肉園，皮脆內嫩，口感極佳。（圖／記者 李惠婷攝）

該文引起眾多討論，經整理，受最多人推薦的兩家店，是北門口肉圓和阿三肉圓 ，

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」，有網友則認為阿三肉圓的服務人員態度較差，但仍大力推薦該店口味

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北斗肉圓及因九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》而聞名的阿璋肉圓也多受推薦，其他被提及店家還有

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