結婚10年從未旅行！難得逛街尪喊「要帶媽」 網怒噴媽寶
自古以來許多家庭皆會面臨婆媳紛爭，這時作為兩方交接口的老公就很重要，若能端正態度、安撫雙方，和諧相處的那日終將到來，但若老公的態度完全偏向婆婆，甚至忽視妻子，那會是什麼情形呢？就有民眾上網抱怨，自結婚後從未與老公有過約會，對方卻願意每一週花時間回鄉拜訪母親，就連家中有要務時都不會留下幫忙，這令她相當憤怒，直批：「你跟你媽結婚好嗎！」
原PO於臉書專頁《靠北老公2.0》發文，表示與老公結婚十年來，除了一開始的度蜜月，後續完全沒有一起外出旅行過，老公卻會每周假日跨縣市回家陪媽媽過一天。當原PO提及家裡有許多事情需要一起處理，或是提出沒有單獨兩人一同旅遊的話題時，老公總會用「過年陪媽媽下鄉就算旅遊」、「爸爸很早就不在，媽媽一人需要照顧，一到五都得跟妻子住，假日還不能陪陪媽媽嗎？」等理由搪塞過去，甚至在兩人新房裝修期間，老公仍堅持回家看媽媽，使得家具、裝潢的規劃、購買全都由原PO一手處理，讓她認為「好像沒有老公」一樣。
原PO為維護家庭，辭去原本穩定高薪的工作，變成一位兼差打工的家庭主婦，結婚多年來的假日也都是一個人逛街、畫畫、找朋友，她直言「我很寂寞、也很孤獨」。在外人看來，她嫁了個人人稱羨好丈夫，認為她婚後自由又不用擔心經濟壓力，「但我有苦說不出」。
近日，老公終於主動提出要與原PO一起去Costco逛逛，這使她相當開心，因為是兩人久違的小約會，可一直到出門時，老公卻突然說要去婆婆居住的那個縣市逛costco，並表明非兩人約會，而是三人行程。原PO倍感委屈，詢問是否能改天再帶婆婆去，並表示自己後面有行程，無法到那麼遠的地方，豈料老公竟回覆一句：「你可以不要去，要不要去？不然你不要去，我也不想影響妳的生活」，這讓她徹底爆發，想大聲怒飆：「你跟你媽結婚好嗎！」
不少網友遇到相同困境，回覆：「是在講我老公嗎」、「就是死媽寶無誤啊，沒遇過的人不會懂的」、「他愛的是他媽，放他回去喝奶跟媽媽睡」、「哈哈….這也在講我先生嗎⋯⋯放棄吧⋯學會過自己生活，自己找樂子，有時兩人在一個屋簷下比一人更孤單…..我還有個很愛情緒勒索、搬弄是非的婆婆…..累累….」、「我就好奇婚前看不出來嗎」。 （編輯：李惠婷）