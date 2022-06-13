12星座「一週運勢」曝！射手座桃花盛開　3位遇財務危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
受到行運能量的影響，最近做任何事情都展現出雷厲風行的效率和氣魄。這種運勢輕鬆的時候，適合展開新計畫的推動。也可以嘗試各種新穎事物的冒險和學習。當你有新計畫的時候，另一個暗示就是你最近可能會多花錢。最近的財運不穩，可能會有一些生活中額外的支出、消費。例如你想買新衣服、想買新鞋子或是想買保養化妝品。最近的感情運，處在波動中，你感覺到情人對你的關係似有若無，若即若離。
金牛座
你最近的運勢變化受到行運影響變得非常波動。可以預見下半年會是一個非常精彩、非常需要謹慎的時刻。由於守護星和天王星有合相的角度，各種意外、突發狀況、和措手不及的事情將會接連上演。尤其注意你的金錢運、感情運，這一段時間遇到小偷、遇到騙徒、或是遭遇個資外洩的事情會非常嚴重，不僅金錢受到影響、也會讓你莫名招來各種不順的狀況，影響心情。
雙子座
因為工作中的新衝擊和考驗，挑戰你的耐性，一旦你想找人吵架，你就覺得身邊的每一個人都看不順眼。在心情疲勞與焦慮的狀況下，你將出現壓力症候群的反應，一些之前常出現的小毛病，現在又舊疾復發，例如耳朵痛、眼睛痛、牙齒痛。這個夏天看來你應該多愛惜一下自己的身體了。本周和情人互動，特別渴望在對方面前得到安慰與呵護，只是大男主義或是大女人的作風，讓你有時不知道如何卸下自己驕傲的面具。
巨蟹座
隨著土星進入你的事業宮，因為外環境的焦慮反而帶給你很多創業的想法和搞怪靈感，最近總想著要打破傳統，生活就是想要不一樣。你感覺過去生活經常是枯燥且一陳不變的型態，而且工作內容毫無挑戰性。伴隨著生日月的到來，你常出現天馬行空的想像，包括你的感情與工作的重新選擇。越接近夏天就越期待暑假旅遊的到來，嚮往海邊陽光。最近想買換一台新電腦。健康則是睡眠不足。
獅子座
揮別上週跟情人相處的不愉快，對於工作方面與人際關係的焦慮，慢慢可以用理性的態度面對，學會站在對彼此互利的立場來看待做人處事的原則。隨著夏天酷暑的到來，你已經為自己安排一連串的暑期活動和旅遊。最近職場上，將出現新的契機和關於想換工作、想升官的這件事情，如果沒有意外，幸福與成功將逐步向你靠近。本周處理感情的原則就是多說甜言蜜語，並和對方有親密的互動。
處女座
受到行運能量的影響，越到週末時刻，工作的突發狀況和臨時出差的事情，終究推不掉，忙東忙西的結果，導致暴飲暴食容易把健康累壞。最近和上司的關係有些緊張，對於爭功諉過、互推皮球的事情，大家都算計的非常清楚。幸好有感情的另一半扶持或是幫助，消除了生活中的寂寞和焦慮。最近現金不足、投資失靈，衣服、化妝品、零食少買一點，能省則省。
天秤座
最近工作壓力超大，覺得一天24小時完全不夠用，不管你多麼認真有效率，事情永遠做不完，老闆對你的要求與日俱增，讓你三不五時就向朋友訴苦想要跳槽。愛情發展最近遇到讓你非常有感覺的人，對方在戀愛方面的經驗與吸引力，讓你覺得聊天起來滿有趣的。只要對方究竟是不是一個好脾氣的人，還是要多認識了解看看。健康是肥胖和體重增加的煩惱。
天蠍座
受到行運能量影響，你大多數的精力都花在工作、陪伴家人、陪伴寵物和照顧小孩上面。常常要去大賣場採買可以儲存、久放的乾糧，免得有人要在家中隔離時，可以有足夠的食物，但這個月的生活開銷屢創新高。不知道錢花到哪裡去了，又覺得錢不夠用。最近想買衣服、想燙頭髮、想買家具的心情很強烈。你容易跟自己的同住家人發生溝通與相處的誤會。
射手座
上半年都過了一半了，你發現自己真的寂寞了好長一段時間，隨著夏天來臨終於盼來戀愛的機會，最近有一波桃花春風的好運氣，對方是有藝術才華和天分的人，但你可是很快的察覺到有情敵存在，所以在戀愛剛開始的熱戀情，不要盡耍一些小聰明、嬌嗔的脾氣也要適可而止，不然會引起反效果。疲倦讓你的健康與免疫力指數下降，小心不要感冒了。最近晚上頻尿的狀況可能影響睡眠。
魔羯座
對於凡事都要求做到第一的你而言，不知道是否可以接受一個韜光養晦、等待機會的時刻。你是一個在事業上需要有自己舞台的人，因為工作是你成就感的來源，然而愛情才是你靈魂中的依靠和綠洲。只是現在時運不濟，工作上面容易遇到跟你作對的小人。或是你也容易發生自己跟自己過不去、自己生悶氣的鳥事。建議對情人溫柔一點，因為他是那個默默承受你脾氣與壓力的人。
水瓶座
最近你該把所有關於工作的電話與訊息全部丟棄到腦後，這是一個全心全意營造家庭關係的時刻，只有為家人付出、為家人忙東忙西，這些甜蜜的負擔在你身上卻一點也不覺得累。你表現出對家人的回饋就是買新衣服給家人，這一切的成長與轉變，你的家人會非常欣慰與幸福。當你覺得渴望從小女孩邁向成熟獨立的時候，也是你想要找伴侶、想要結婚、組織自己家庭的時候。
雙魚座
這一周心情挺好的，你發現當你擁有好心情的時候，也是你創造力、生命力、行動力和戀愛能量最佳時刻。你最受異性歡迎的特質是你那種天真、夢幻、和真誠付出的能量，希望你可以多發揮個性中比較迷人的特質。最近生活中有一個需要快速解決的壓力，就是關於你的負債和缺錢、欠錢的問題。千萬不要挖東牆、補西牆。真正需要找到開源節流的辦法。這樣你才可以避免被催款、被追債的惡性循環。 （編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。