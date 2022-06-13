好心有好報！她冒雨搶救路上烏龜　買彩券竟喜中二獎

莫非這是烏龜的報恩！當行走或是開車，突然發現有小動物在馬路上亂竄時，你會怎麼做？一名網友日前開車在路上時，巧遇一隻正在過馬路的烏龜，當下她不疑有它，立刻下車將烏龜移到安全位置，沒想到事後竟然讓她買彩券中了大獎！
這名女網友在臉書社團《爆料公社二社》發文，提到自己不久前的某個下雨夜晚，開車到一半發現有一隻大烏龜正在過馬路，但是當時天色昏暗又下著磅礡大雨，烏龜爬行在馬路上相當危險，因此原PO直覺就是要立刻救援，不顧被大雨淋濕的她趕緊將烏龜抱到一旁的安全地帶，以避免被來往的車輛撞上。
事後原PO經過樹林一間彩券行，突然有個強烈念頭要在異地買一張彩券，於是買了一張威力彩及今彩539。幾天後再經過彩券行時，就順道進店家兌獎，雖然第一張威力彩槓龜，但是接著就出現中獎的音樂，原PO當下以為是中50或100元之類的小獎，沒想到老闆笑嘻嘻地對她說：「恭喜妳中20000！」，讓她高興地直呼：「做好事會有好報，感謝烏龜沒讓我槓龜」。
貼文一曝光，立刻有許多網友紛紛表示：「好心有好報」、「好人一生平安！」、「福報」、「烏龜的報恩」，另外也有人歪樓笑說：「請問一下，哪裡還有烏龜可以救」、「差1號中8百萬，天差地遠，再救龜全家就中8百萬了」、「人家撿一隻烏龜彩卷中兩萬，我撿一隻烏龜發票中兩百塊還是買他的飼料中的」、「不跟你聊了，我先出門找烏龜」。（編輯：陳珮瑜）