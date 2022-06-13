通勤花多久是極限？全場「答案一致認同」：再長寧願租屋
對於許多上班族來說，除了繁重的工作壓力和薪水、金錢的經濟負擔外，每天透過捷運、公車、機車往返公司和住家，通勤日積月累的疲勞也是令人煩悶的原因之一，對此有網友就拋出疑問，好奇大家「單程通勤能接受多長時間」，貼文引出不少人發表意見。
一名網友在PTT以「單程通勤多久你能接受」為題發文表示，「有人可以在家工作，但也有人必須去公司，請問如果去公司上班，『單程通勤你多久能接受』？有沒有八卦？」原PO也分享，他自己是「搭車20分鐘、走路10分鐘，共計30分鐘的時間」。
貼文一出掀起熱議，許多網友皆認為，「30分鐘」就已經是最大的容忍範圍，「30分鐘吧，再長就要租屋了」、「30分鐘極限」、「30分鐘....時間寶貴」、「30分！超過真的無法」、「台灣每天開或騎一小時 真的很耗神，如果做的工作又比較勞心勞力，蠻危險的」、「30分鐘，騎車，塞車40分鐘內抵達，不然很躁」。
此外，其餘網友也表示「長時間通勤是浪費生命」、「看薪水，有過10分鐘，也有過40分的」、「最多單趟一小時，車上就放空」、「如果都空車可以坐著睡，1小時ok」、「通勤隨便單程都30分鐘以上」、「這種事情有些不是自己能決定的，你看過每天上下班時間的高速公路交流道嗎」、「之前堅持過6年都單程1.5小時要換三種車」。（編輯：張志浩）