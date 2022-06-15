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五桐號內行都點什麼？官方認證「3王者」　它不夠甜戰翻

▲以經典港式甜品「楊枝甘露」爆紅一波，最近又以「手沖泰奶」人氣扶搖直上的五桐號，內行必點隱藏清單曝光，有3王者連官方都承認。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以經典港式甜品「楊枝甘露」爆紅一波，最近又以「手沖泰奶」人氣扶搖直上的五桐號，內行必點隱藏清單曝光，有3王者連官方都承認。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-15 07:00:002022-06-15 07:54:21

人氣手搖飲五桐號以爽口沁涼的消暑茶品衝出一片天，招牌杏仁凍成為眾多網友們熱愛的咀嚼新歡，讓五桐號擠進最受網友熱論的前段班。日前以經典港式甜品「楊枝甘露」爆紅一波，最近又以「手沖泰奶」搶下超高討論度。究竟內行飲料控必點的五桐號隱藏清單有哪些？連官方都承認的低調3王者曝光，其中一款竟然還因為不夠甜被戰翻。

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五桐號官方不藏私直接透露內行口袋名單，還詳細搭配甜度冰塊的專業點法大公開，果然最受粉絲熱愛的茶凍配料鐵定上榜。經典五桐茶除了搭配杏仁凍成招牌，還可以配上鮮奶結合成「綠茶凍五桐茶拿鐵」，建議選擇微冰微糖的比例，搭配口感估溜超滑順的手工茶凍，絕對喝到停不下來。而熱愛清爽系的人，則推薦可選「桂花烏龍凍飲 」，記得配上少冰微糖風味，能喝得到淡淡桂花香，而且尾韻還會回甘。

▲五桐號低調認證內行必點Top 3。（圖／翻攝自五桐號FB）
▲五桐號低調認證內行必點Top 3。（圖／翻攝自五桐號FB）
最近超受歡迎的「最完美手沖泰奶」，雖然直接推出搭配綠茶凍和蜜漬白玉珍珠的品項，但官方竟然還誠心奉勸可以不用再加料，建議直接蓋上鮮乳奶霜就開喝！然而叫好叫座的泰奶系列，也不是沒有負評，日前有網友在論壇上提出最完美手沖泰奶「甜到喝不下去」的言論，激起大批網友熱論，其中回文「不甜不叫泰式奶茶吧」最多人附議，不少網友表示「泰奶就是要甜啊」、「不能理解想喝泰奶又要抱怨很甜的人欸」，果然口味很主觀，想喝手搖飲又怕胖，真是讓人又愛又恨啊。

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