面試喬薪水藏「暗黑陷阱」！內行抖必學技巧：不懂會超虧

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怎料原PO喊完期望薪資後，人資卻認為價碼「與原PO現職的實領有差距」，並詢問「參照求職網站是以什麼為依據？」甚至最後直言「公司不是每人都會調薪」，因此拒絕月領3萬8千元的價格，對此原PO表示「我心都涼了」，並拋問「人資可以幫我解答，求職網站薪資是參考用的嗎？」
貼文引起討論，網友紛紛回應「參考用的、一堆面議，薪水30k」、「求職網職缺薪資範圍， 其實就是統整各家公司提供類似職缺的薪資高低標而已， 我個人是完全不會去參考」、「我待過的一家公司在人力銀行給的薪資範圍， 上面寫的薪資下限其實是能談的薪資上限， 只要是剛畢業或沒有相關經驗， 薪資絕對不會在那個範圍內」、「這種薪資級距開那面大的真的都屎缺」、「通常薪資範圍都是開最低的，其他都是預設你加班，還有其他加上去才有」。
此外，也有自稱是行政主管的網友給予面試時談薪的建議，「第一，清楚說明自己具備應聘職缺所開出的哪些專業技能與掌握度，這部份才是爭取高薪的依據；第二，應聘者前一份工作的薪水與我何干，我個人不會參考，更不會過問，第三，問清楚應聘公司的年薪結構，做為你計算期望薪資的基礎；第四，經計算後，說明自己期望薪資的範圍，記得加上低於期望薪資低標就不會考慮，可以避免部份將砍薪當做業績的菜鳥人資」。（編輯：張志浩）