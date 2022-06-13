COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

面試喬薪水藏「暗黑陷阱」！內行抖必學技巧：不懂會超虧

▲對於求職來說，決定一間公司是否符合自身需求，需要評估環境、制度、工作內容、薪資等種種條件，並用盡全力在面試博取主管們的信任與好印象。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲對於求職來說，決定一間公司是否符合自身需求，需要評估環境、制度、工作內容、薪資等種種條件，並用盡全力在面試博取主管們的信任與好印象。（示意圖，非當事人／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 20:11:05

對於求職來說，決定一間公司是否符合自身需求，需要評估環境、制度、工作內容、薪資等種種條件，並用盡全力在面試博取主管們的信任與好印象，不過近日一名網友卻分享，她在考量求職網站上某公司的薪資後決定面試，不料當天主管卻開出低於網站上的價格，讓她相當困惑，發文求解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Dcard發文表示，自己近日找工作時，發現某公司的職缺，在求職網站上的薪資開出3萬6千元至5萬元的價碼，於是就前往面試；原PO指出，自己在通過第一關後，就和人資進行二次面試，此時對方詢問期望薪資為多少，原PO則回答，希望能「月領3萬8千元」。

怎料原PO喊完期望薪資後，人資卻認為價碼「與原PO現職的實領有差距」，並詢問「參照求職網站是以什麼為依據？」甚至最後直言「公司不是每人都會調薪」，因此拒絕月領3萬8千元的價格，對此原PO表示「我心都涼了」，並拋問「人資可以幫我解答，求職網站薪資是參考用的嗎？」

▲運用STAR原則建構故事，讓你的話更有說服力。(圖／擷取自pexels）
▲原PO將自己談薪的故事公開後，網友紛紛發表意見，也有內行傳授「談薪技巧」。(圖／擷取自pexels）
貼文引起討論，網友紛紛回應「參考用的、一堆面議，薪水30k」、「求職網職缺薪資範圍， 其實就是統整各家公司提供類似職缺的薪資高低標而已， 我個人是完全不會去參考」、「我待過的一家公司在人力銀行給的薪資範圍， 上面寫的薪資下限其實是能談的薪資上限， 只要是剛畢業或沒有相關經驗， 薪資絕對不會在那個範圍內」、「這種薪資級距開那面大的真的都屎缺」、「通常薪資範圍都是開最低的，其他都是預設你加班，還有其他加上去才有」。

此外，也有自稱是行政主管的網友給予面試時談薪的建議，「第一，清楚說明自己具備應聘職缺所開出的哪些專業技能與掌握度，這部份才是爭取高薪的依據；第二，應聘者前一份工作的薪水與我何干，我個人不會參考，更不會過問，第三，問清楚應聘公司的年薪結構，做為你計算期望薪資的基礎；第四，經計算後，說明自己期望薪資的範圍，記得加上低於期望薪資低標就不會考慮，可以避免部份將砍薪當做業績的菜鳥人資」。（編輯：張志浩）

公司「打電話約面試」超煩？人資揭無奈真相：應該要體諒

面試履歷「地雷寫法」曝！主管看完全抓狂：別想錄取了

工作「面試5次」拖超久！她困惑求解　網揭原因：非壞事

買房8年繳完貸款！小資夫妻「存款百萬」開銷曝　網跪了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀