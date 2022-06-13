50歲不會用電腦！她嗆同事「老花原始人」　掀兩派網論戰

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對此原PO懷疑，對方的履歷有欺騙和灌水的疑慮，「我不知道我們人資有沒有問到這麼深入， 總之幾天下來後，我是知道了她很多寫在履歷上的技能都不會，所以可能才能面試進來」，且銷售報告部分，主管並不勉強對方使用Excel，只要數據和資訊完整，手寫、手機打都可以，但接手同事只回應「不懂怎麼呈現」，讓原PO氣的直呼「公司有必要請一位有老花的原始人嗎？」
貼文掀起討論，有網友認為「正常，我教我媽怎樣用電腦看劇，教了1個多月」、「我媽57，當年在大學學的是用打字機打字，50不會用電腦感覺挺正常的」、「正常啊~ 我媽連上網要按哪個都會忘記，視窗右上角按X關閉也會忘」、「你也有老的一天，沒必要用老花的原始人來說別人」、「我覺得超級正常欸，我媽50幾歲連手機都不太會用了」。
不過也有另一派網友直言「有需要就學的會啊，更何況那是他的工作」、「最主要是公司問題吧，真的學不會怎麼可能進的來」、「她只是不想學而已，千禧年有電腦是22年前的事情，當時她也才30幾歲而已，很明顯就是沒有在學習」、「手機電腦都不會的話幹嘛來做這份工作啊？徒增別人的困擾而已，最怕的就是到時候離職了，發現這位大姐還是什麼都不會，結果被以為是妳沒教好」。（編輯：張志浩）