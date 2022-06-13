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50歲不會用電腦！她嗆同事「老花原始人」　掀兩派網論戰

▲有網友抱怨，自己近日準備要離職，而準備接手的是一位50歲的同事，不過對方卻連基本的電腦操作都有問題，讓她相當無言。（示意圖／取自 pixabay ）
▲有網友抱怨，自己近日準備要離職，而準備接手的是一位50歲的同事，不過對方卻連基本的電腦操作都有問題，讓她相當無言。（示意圖／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-13 22:36:50

在職場上，同事除了是共同奮鬥的夥伴外，也是分擔工作壓力的好對象，不過卻有網友抱怨，自己近日準備要離職，而準備接手的是一位50歲的同事，不過對方卻連電腦最基本的Excel和PDF都不會操作，令她相當傻眼，發文分享後，釣出不少網友表達個人想法。

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原PO在Dcard發文提及，「我覺得我不是在交接，是在幫大嬸上電腦課，我媽6x了，電腦手機操作能力都比她好，我的業種是百貨銷售，電腦只需要會簡單的Excel報表和PDF轉檔與填單，但重點是這位大嬸連加總都不會！雲端同步的概念也是0」。

對此原PO懷疑，對方的履歷有欺騙和灌水的疑慮，「我不知道我們人資有沒有問到這麼深入， 總之幾天下來後，我是知道了她很多寫在履歷上的技能都不會，所以可能才能面試進來」，且銷售報告部分，主管並不勉強對方使用Excel，只要數據和資訊完整，手寫、手機打都可以，但接手同事只回應「不懂怎麼呈現」，讓原PO氣的直呼「公司有必要請一位有老花的原始人嗎？」

▲原PO形容月薪3萬的工作內容，就是從悠哉的喝公司咖啡開始，生活好不愜意，上班毫無壓力。（示意圖／取自pixabay）
▲即將接手的同事缺乏電腦知識與技能，怎麼教都教不會的窘境，讓準備離職的原PO十分氣憤。（示意圖／取自pixabay）
貼文掀起討論，有網友認為「正常，我教我媽怎樣用電腦看劇，教了1個多月」、「我媽57，當年在大學學的是用打字機打字，50不會用電腦感覺挺正常的」、「正常啊~ 我媽連上網要按哪個都會忘記，視窗右上角按X關閉也會忘」、「你也有老的一天，沒必要用老花的原始人來說別人」、「我覺得超級正常欸，我媽50幾歲連手機都不太會用了」。

不過也有另一派網友直言「有需要就學的會啊，更何況那是他的工作」、「最主要是公司問題吧，真的學不會怎麼可能進的來」、「她只是不想學而已，千禧年有電腦是22年前的事情，當時她也才30幾歲而已，很明顯就是沒有在學習」、「手機電腦都不會的話幹嘛來做這份工作啊？徒增別人的困擾而已，最怕的就是到時候離職了，發現這位大姐還是什麼都不會，結果被以為是妳沒教好」。（編輯：張志浩）

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