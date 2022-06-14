走人行道慘遇「3大災難」！爸推嬰兒車氣炸：這就是台灣
台灣騎樓式建築物偏多，卻也時常發生人行道被占用的情況，讓許多民眾得繞到馬路才能通過，危險性大幅提升。對此，一名男網友就推著嬰兒車，不幸遇到最慘的狀況，能走的人行道都被占用，就連馬路也無法通行，讓他相當憤怒。
臉書社團「爆怨公社」，一名男網友拍下照片直呼「這就是他X的台灣人行道！」可以從畫面看到，原PO正推著嬰兒車走在狹小的人行道上，無奈的是左邊的無障礙坡道，已經被店家施工用的鷹架給擋住，而中間又有變電箱卡住，就連選擇右邊較危險的大馬路，也有違規停在紅線上的貨車，可說3個選擇都無法順利通過，難怪會讓原PO忍不住飆髒話罵人。
照片曝光後，網友紛紛感嘆「你講沒有用要外國人講」、「不容易！行人竟然還能通過！績優人行道！」「從人行道就可以觀察一個國家的交通建設」、「還好啦~我們這邊的騎樓都是路邊攤擺攤用的~不是給人走的」、「還有阿，被店家封印的騎樓」、「那個斜坡也是笑話XD」。
也有人一眼認出地點，「補充…府中商圈，而且離新北市政府很近」、「府中，走路都覺得誇張了」、「看起來像是板橋後站，反正都沒人了」、「美華泰門口」、「板橋舊火車站那邊，正常啦」、「板橋後站美華泰」、「板橋，我記得那真的有夠誇張」。
事實上，台灣此交通亂象已經不是第一次，早在今年3月10日，住在高雄的波蘭記者就抱怨高雄人行道機車橫行亂象，讓陳其邁再次震怒，結果10日、11日當地警方才大執法，短短兩天就開罰1470件。但也有民眾質疑，此亂象早就發生，是否一定要外籍人士反應才要處理。（編輯：詹鎰睿）