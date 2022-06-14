遲到1分鐘逼「加班10分鐘」！公司制度瘋傳 全世界罵翻
在職場上，除了個人能力的展現外，和其餘同事的相處與搭配，以及公司的整體運作制度是否完善，都是工作成效能否提升的關鍵，不過國外卻有一名網友透露，他們公司的員工，上班只要每遲到1分鐘，就必須強制加班10分鐘，離譜制度曝光後，引起全球各地網友怒批「太誇張」。
日前美國一名網友在論壇「Reddit」上分享一張「辦公室規定」，內容主要述說，員工只要遲到每1分鐘，在傍晚下班前，就需要強制加班10分鐘來彌補，甚至公告下方還貼心舉例，「如果你10點2分才到公司，那下班後，你就要待滿20分鐘，直到6點20分才能離開」。
如此無理的要求與制度，令原PO不禁直言「這是我工作過最糟糕的地方（當然是最低工資）」貼文在幾天內已超過7萬人按讚，且來自世界各國，共有5千多則留言，一張白紙黑字的日常公告意外點燃網友們怒火。
貼文曝光後，網友紛紛留言「這規定到底誰定的？老闆還是人嗎」、「怎哪夠有公司定出這樣的規則」、「員工真的都忍受得了嗎」、「這就是人才流失的原因」、「這個規定不僅很蠢，甚至違法了吧」、「這樣的公司可以離職了，根本不值得」、「那如果提早到，那可以提早走嗎？」（編輯：張志浩）