最懷念日本超商什麼美食？眾人喊「它」超驚豔：每去必買
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，已經有兩年多的時間無法出國旅遊，對此，旅日達人林氏壁就表示，已經兩年多沒去日本了，「你最懷念日本便利商店什麼東西呢」，並透露自己最想念超商的「炸雞」，貼文一出，立刻掀起熱議，「全家的炸雞真的讓人驚艷」、「LAWSON杯裝炸雞最高」。
林氏壁近日在臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》發文，表示「我和我們家妹妹最懷念的就是日本全家便利商店的炸雞，外酥內軟，非常juicy，為什麼便利商店的炸雞可以這麼好吃呀」？
貼文一出，掀起熱議，「真的超好吃～我每天晚上固定行程就是買炸雞跟啤酒」、「好懷念喔～什麼時候才能去吃」、「LAWSON杯裝炸雞塊最高！」、「LAWSON的炸雞也好好吃」、「全家的炸雞真的讓人驚艷～」、「全家炸雞跟肉串真的超好吃」、「我家兒子也超愛的..每次去日本時..每天都要來一塊..XDD」、「LAWSON炸雞真的很多汁，天啊好想念」、「想念LAWSON炸雞」、「炸雞、甜點、熱狗…忽然好懷念呀」。
也有網友分享自己最想念的美食，「日本便利商店的關東煮也是真材實料」、「Lawson的鹽味烤雞肉串」、「烤雞串，隨時可以吃烤肉」、「兒子愛串燒，老公必吃關東煮」、「7-11的奶茶」、「什麼都好吃，什麼都想買，好想念」。（編輯：郭佩蓉）