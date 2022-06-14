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19歲妹子交友喊「有汽車再來」！網見照秒懂了：陰影很深

▲原PO在交友軟體上看到一名19歲的女孩列出交友條件為「有汽車再來」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO在交友軟體上看到一名19歲的女孩列出交友條件為「有汽車再來」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 10:18:58

由於網路日新月異的發達，現在連戀愛都能透過交友軟體來達成，就有一名網友分享，他在交友軟體上看到一名19歲的女孩列出交友條件為「有汽車再來」，對此感到十分有趣，而照片曝光後，網友們看到亮點立馬搞懂其中原因：「看照片就知道被機車傷過，不愛了。」 

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該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，只見一名19歲的女孩在交友軟體十分活躍，照片中正露出笑容在海邊拍美照，模樣十分可愛，下方交友條件則列出「有汽車再來」，讓原PO忍不住直言：「沒汽車的自己檢討一下吧～」 

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲照片曝光後，網友們看到亮點立馬搞懂「需要汽車」的原因。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，網友紛紛留言，「才幾歲就這麼物質，以後的男人們更辛苦了」、「帶您做公車跟火車，安全第一」、「我連腳踏車都沒有」，不過也有網友緩頰，「每個人的要求都不一樣，不需要拿出來公開鞭，就像有些男生也要有錢女呢，只是不一定會說出來而已」、「每個人選擇的條件本來就不一樣」。 

另外，還有人看到女孩腳上的傷勢立馬點頭懂了，「她應該是騎機車摔車有陰影」、「看來是不想再摔車了」、「她都犁殘成這樣了，合情合理啦」、「看照片就知道被機車傷過，不愛了」、「摔過一次才明白自己要的是什麼」、「看身上的傷，了解她對車的渴望」。（編輯：賴禹妡） 

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