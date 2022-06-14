她洗衣半年只放「這1物」無泡泡！網愣：我也做過這蠢事
大家洗衣服的方式都不同，有的人只用洗衣精，有人喜歡洗衣粉，近年來使用洗衣球的也不少，也有人會特意添加衣物柔軟精等。不過有一名女網友表示自己洗衣服只加「某一物」，洗了半年都沒有泡泡，這才發現自己洗錯了，貼文引起網友熱議。
這名女網友在《Dcard》以標題「誤以為香香豆是用來洗衣服」發文，表示自己過去在香港生活時，都是由媽媽負責洗衣服、買洗衣用品，自從搬來台灣之後才開始自己張羅。原PO洗衣服時一直只用「香香豆（衣物芳香豆）」，因為洗完衣服香香的，所以不覺得哪裡有問題，直到有一天與朋友到超市採買補充包時，友人告知她「這個只是讓衣服有香味而已」，讓原PO大驚：「我居然洗了半年沒有泡泡的衣服，只有香味的，真的我為什麼那麼笨，我還一直單純以為香香豆用那麼快是正常的。這次是真的有被自己蠢到」。
貼文一曝光，立刻有網友表示：「不覺得衣服還是髒髒的嗎」、「就只是很香的髒衣服了哈哈哈哈」、「通常沒有臭味的話就感覺不到衣服很髒」、「因為香香的就覺得洗乾淨了，很合理哈哈」、「香氛豆和洗衣精字面上看起來就是不同用處吧」。
另外也釣出不少網友有類似經驗：「哪尼！！！不是嗎……」、「我洗了十個月」、「我用了一年香香豆……看了這篇才知道，原來不是洗衣服的」、「笑死，沒關係啦～～我之前將近半年用柔衣精洗衣服～想說為什麼沒有很多泡泡」、「我朋友用潤髮乳洗頭，洗了一週覺得特別柔順非常開心，後來才驚覺那根本不是洗髮精」、「沒事的……洗碗精當成洗衣精的路過，當初在全聯看到補充包買一送一，上面還寫著一百顆檸檬的去油力！嗯，合理吧」。（編輯：陳珮瑜）