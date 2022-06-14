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找工作必看！選1圖測你「面試成功指數」多高　這張穩上

▲畢業季已到來，想必有很多人正在如火如荼地投履歷丶找新工作了吧？對此，塔羅牌艾菲爾老師就要透過卡牌占卜測驗幫你看你的面試成功指數有多高。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲畢業季已到來，想必有很多人正在如火如荼地投履歷丶找新工作了吧？對此，塔羅牌艾菲爾老師就要透過卡牌占卜測驗幫你看你的面試成功指數有多高。（示意圖，非當事人／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 11:31:07

又到了鳳凰花開的六月，畢業季已到來，想必有很多人正在如火如荼地投履歷、找新工作了吧？對此，塔羅牌艾菲爾老師就要透過卡牌占卜測驗幫你看你的面試成功指數有多高！請從下方四張卡牌，選出自己最順眼的一張牌，一起來測測看吧！考試、研究所面試也通用喔。快通知好友、閨蜜一起來測試。

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▲塔羅牌艾菲爾老師透過卡牌占卜測驗，幫你看你的面試成功指數有多高。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師官方微信）
▲塔羅牌艾菲爾老師透過卡牌占卜測驗，幫你看你的面試成功指數有多高。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師官方微信）
A、航海船

B、寶藏圖

C、漂流瓶

D、指南針

-選好看答案-

A、航海船

成功機率１２０％

自信滿分游刃有馀

選到這張牌，要先恭喜你了，你的面試絕對能成功！這得歸功於你的自信與從容不迫，就算心裡再緊張，表面上你仍是胸有成竹、不怯場，自然能吸引到面試官的好感。加上你很積極努力，會提前做好功課，把公司、專業的背景展望、面試官容易問到的問題等都理解透徹，如此更能增加你的底氣，讓你更有信心。這樣展現自信魅力、專業能力也夠的你，面試自然能順利過關。

B、寶藏圖

成功機率８５％

運氣加成積極加分

選到這張牌，代表你的運氣還不錯，人格魅力也非常強，是屬於面試時很容易能博得面試官好感的類型，因此如果是面試與過去工作相關的職位，很容易就能成功。只要你能再更積極準備，展現你對這份工作的了解，與非此工作、專業不可的企圖心，面試要過關絕對沒問題。

C、漂流瓶

成功機率１５％

太過緊張答非所問

選到這張牌，代表你還要再更努力練習。你是個很容易緊張的人，特別是考試丶面試時更是腦筋一片空白，完全無法好好表達自己。老師要建議你，要再更了解自己的優勢，與面試公司丶專業的背景，與面試容易被問到的問題，熟悉透徹了，心裡自然更有底氣。另外可自己模擬面試，像是對著鏡子裡的自己練習，或是請家人朋友扮演面試官等，都能幫助你更熟悉。只要克服緊張，面試一定可以如願通過！

D、指南針

成功機率５９％

企圖不夠仍在迷茫

選到這張牌，代表你對於目前工作、未來要做什麼其實還非常茫然，就算有面試、工作了，你也不確定自己到底適不適合，也不知道要在這個職位待多久。老師要建議你，若是對未來感到茫然，可以在閒暇時報名課程、或嘗試兼職，多學多做，接觸的新機會多了，就能真正找到自己的興趣，尋得人生新方向。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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