高雄飄豬屎味！兇手竟是掌葉蘋婆 環保局再曝3種樹也臭
高雄市12日深夜各處突然傳出惡臭味，如同糞便般的氣味瀰漫在社區內，包含楠梓、三民、仁武、鳳山、鳥松、左營、鼓山及前鎮等區都慘遭波及，不少人擔心臭味是從化糞池傳出，打多通1999抱怨，而高雄市環保局接獲通報後，現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，才發現臭味來源疑似是行道樹「掌葉蘋婆」所致。
高雄市環保局稽查科指出，12日凌晨收到10件民眾陳情空氣中飄散陣陣豬屎臭味情事，環保局派員到現場漏夜查察，發現臭味來源疑似是行道樹「掌葉蘋婆」，而據了解「掌葉蘋婆」俗稱為豬屎花，為高雄市區道路常見的行道樹，大多分布在三民、左營、小港、鳳山等處，開花期落在每年3到5月，滿樹盛放出紅色花朵，不過雖然美觀，卻會散發類似豬屎的味道。
除了掌葉蘋婆樹，環保局表示，每年11月到隔年2月為黑板樹、大葉山欖等數種開花結果的季節，也會散發怪異味道，黑板樹開花會產生刺鼻化學味道，大葉山欖則散發燒焦塑膠味，氣味在晚間更為明顯，不易消散，故民眾常常以為是工廠排放廢氣而陳情。
另外，環保局透露，「福木」也屬常見行道樹或種植公園造景，每年8到9月果實成熟後，會散發像瓦斯般味道，也會讓民眾誤以為附近有瓦斯外洩事件，而環保局也呼籲，若民眾如有聞到異味時，可先於住家附近查看，是否有種植會散發異味的樹木種類，造成之味道來源，如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或本局公害陳情專線07-7317600，環保局將會派人前往現場確認。（編輯：賴禹妡）