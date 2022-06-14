NBA／Wiggins攻防一體砍26分 末節奮力一扣率勇士聽牌
此役開賽前恐怕不會有太多人想到，在關鍵的「天王山之戰」，金州勇士主將Stephen Curry會陷入大低潮。但好在這一場比賽，灣區狀元前鋒Andrew Wiggins爆發，拿下26分13籃板的數據，率隊以104:94贏球，系列賽取得聽牌。
關鍵的第5戰，Curry被對方守到失去自己的進攻節奏，全場三分9投0中，勇士也一度在第三節被對手打出35:24的攻勢。不過Wiggins在末節挺身而出，連續切入得手，包括一次過人後暴扣，帶領球隊拿下比賽。
Wiggins過去因為得分穩定在13-17分之間，被外界譏為在「養生」，沒有特別積極的進攻欲望。但這一場他雖然自己外線也6投0中，但多次主動進攻籃框，幫助球隊打進關鍵球，成為致勝大功臣。
而在防守端方面，此役Jayson Tatum手感回溫，20投10中攻下27分，但Wiggins末節對他的幾次防守非常成功。幫助勇士擋住了對手的追分，一度領先到16分，確保勝利。
賽後受訪時，Wiggins表示自己這一場努力攻擊籃筐，早早進入到比賽狀態，並且始終帶著那種積極進攻的心態。末節奮力一扣，基本上助球隊鎖定勝利，他直言「我們很飢餓，我們想要拿下這場比賽。你知道的，最想贏下比賽的那支球隊通常就會贏，我們真的想贏。」