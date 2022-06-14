COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／Wiggins攻防一體砍26分　末節奮力一扣率勇士聽牌

▲勇士贏球，Andrew Wiggins開心和隊友擊掌。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士贏球，Andrew Wiggins開心和隊友擊掌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-14 11:50:252022-06-14 12:06:24

此役開賽前恐怕不會有太多人想到，在關鍵的「天王山之戰」，金州勇士主將Stephen Curry會陷入大低潮。但好在這一場比賽，灣區狀元前鋒Andrew Wiggins爆發，拿下26分13籃板的數據，率隊以104:94贏球，系列賽取得聽牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
關鍵的第5戰，Curry被對方守到失去自己的進攻節奏，全場三分9投0中，勇士也一度在第三節被對手打出35:24的攻勢。不過Wiggins在末節挺身而出，連續切入得手，包括一次過人後暴扣，帶領球隊拿下比賽。

Wiggins過去因為得分穩定在13-17分之間，被外界譏為在「養生」，沒有特別積極的進攻欲望。但這一場他雖然自己外線也6投0中，但多次主動進攻籃框，幫助球隊打進關鍵球，成為致勝大功臣。

而在防守端方面，此役Jayson Tatum手感回溫，20投10中攻下27分，但Wiggins末節對他的幾次防守非常成功。幫助勇士擋住了對手的追分，一度領先到16分，確保勝利。

賽後受訪時，Wiggins表示自己這一場努力攻擊籃筐，早早進入到比賽狀態，並且始終帶著那種積極進攻的心態。末節奮力一扣，基本上助球隊鎖定勝利，他直言「我們很飢餓，我們想要拿下這場比賽。你知道的，最想贏下比賽的那支球隊通常就會贏，我們真的想贏。」


NBA／今天不養生！Wiggins砍26分13板　勇士奪天王山聽牌

NBA／太陽考慮先簽後換送走Ayton　馬刺、暴龍等多隊有意

NBA／曾讓林書豪借宿　 Fields升任亞特蘭大老鷹總經理

NBA／金塊雷霆達成交易　2換3得到今年的首輪籤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀