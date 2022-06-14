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房東「最愛職業」是他！租屋7分析讚爆　眾愣：是真的

▲有網友好奇詢問「房東都喜歡租工程師？」而引來房東神分析7點。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友好奇詢問「房東都喜歡租工程師？」而引來房東神分析7點。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 12:35:412022-06-14 13:21:21

不少人為了求學或工作離鄉背井，選擇在異地租房努力為未來打拼。不過，就有一名網友好奇詢問「房東都喜歡租工程師？」而引來房東神分析7點，引起全場大讚「是真的！」

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有網友於PTT WomenTalk板上發文，表示在網路上看到房東優先租房順序是「工程師>阿宅>正妹>其他」，甚至有許多房東異口同聲說「租給工程師最好！」這讓他不解詢問「到底工程師好在哪啊？比較有錢嗎？當工程師真的比較好找到租屋？」

▲工程師示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友好奇詢問「房東都喜歡租工程師？」（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一曝光，就引來不少網友討論，「等你當房東就知道穩定工作的租客多重要」、「正妹竟然輸了」、「會自己處理雜事，不會煩房東」、「工作穩定生活單純+1，東西壞了自己修」、「穩定繳費，又不在家XD」、「正妹一堆生活沒衛生的，房東怕得要命」、「我也是工程師，要換地方租屋時，房東還降價請我不要搬走」。

對此，就有一名自稱有當過房東經驗的鄉民回文，表示「跟錢沒關係，至於說生活是否單純、生活習慣好不好，那都看人，我比較一下我當房東的經驗你就了解為什麼要租給工程師」。內文中他詳列「熱水器沒熱水、LED燈變暗、窗戶打不開、浴室下水流速慢、馬桶水黑、加裝置物櫃、換鎖/加鎖」等7大情境，與部分女性、正妹和一般男生對比。

▲買房租屋（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名房東分析7大情境，分析租給工程師的優點。（示意圖／翻攝pixabay）
他首先指出，「熱水器沒熱水」基本上不會發生；「LED燈變暗」雖是因燈泡老化，但工程師不須回報會自行更換；「窗戶打不開」恐是因軌道卡東西，這點工程師也會自行清理，不會勞煩房東；「浴室下水流速慢」主要是因防蟑、卡頭髮或臭落水頭，情況發生的機率很低，房東清過一次後，工程師日後也學會解決。

「馬桶水黑」的情況則是因橡膠老化，工程師則會告知房東，或告知後自行更換；最後「加裝置物櫃」和「換鎖」狀況，雖然都有需求，但工程師幾乎是告知後就自行裝好。

7種情境分析曝光後，也引來鄉民們激讚「工程師拯救世界」、「說得很準」、「這是真的，有遇過主動問我要不要幫修門的」；但也人提出不同看法，認為「想太多了，工程師也是會找房東來換好嗎」、「你列的這些本來就是房東或租客都可以處理」、「有點以偏概全」。（編輯：陳雅雲）

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