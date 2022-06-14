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視訊面試一路慘到底！求職妹哭了　內行揪致命1錯：難怪

▲原PO在視訊面試時遇到了一連串離奇的突發事件，對此感到非常崩潰。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲原PO在視訊面試時遇到了一連串離奇的突發事件，對此感到非常崩潰。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 13:00:59

面試時，求職者時常會遇到許多千奇百怪的狀況，就有一名女網友透露，她在視訊面試時遇到了一連串離奇的突發事件，包含筆電當機、周遭出現噪音以及蜜蜂干擾等，擔心面試官因此留下不好印象，對此感到非常崩潰。 

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該名網友昨（13）日在Dcard中貼文，她以「超悲慘的視訊面試經驗⋯」為題，表示這個月面試了多間公司，前面都有拿到Offer，沒想到輪最後一間面試就出了差錯，原PO因家中樓上在裝潢，怕聲音過於吵雜，都在社區的交誼廳面試，通常空無一人的交誼廳，卻在面試當天坐滿人。 

原PO無奈說道，她只能硬著頭皮找最角落的位置面試，面試前30分鐘都算順利，不過到了面試時間卻突然筆電大當機，想改用手機面試，網路卻也突然變慢，原PO只好迅速衝回家換另一台筆電，之後又狀況不斷，「平常從沒有施工，今天居然一樓都聽得到施工聲音，變成面試官音量開到最大」。 

▲（示意圖／取自pixabay）
▲到了面試時間，原PO突然遇到筆電大當機。（示意圖／取自pixabay）
不只如此，原PO隔壁座位的男子離開時，桌上手機突然狂響，「面試官請我把手機關掉…我說不好意思，我在我家交誼廳面試」，最後，她還看到一隻蜜蜂從視訊鏡頭飛過去停在筆電上，表面雖然裝鎮定，但內心超害怕，一連串的出包讓原PO崩潰喊：「從來都沒有發生的事情，今天一整個面試都出包，我完全亂了陣腳，從設備異常到環境影響接二連三發生，有誰還比我更倒霉！」 

貼文一出，網友紛紛搖頭留言，「怎麼會想在公共場所視訊面試呀」、「如果是我，我不會在開放的公共空間進行面試欸～不論平常多沒人使用，但畢竟是公共場所，很容易有環境的突發狀況發生」、「為了不發生這種鳥事， 我碩班畢業時除了網路以外所有設備都準備兩台以上，目前遇到環境或是設備有問題都能馬上切換」。 

不過，也有網友安慰，「往好處想啦，祖上正在盡一切能力阻止妳進這家不合緣的公司」、「可能這家公司不適合妳，連老天都在阻止妳」、「我會覺得是這間公司跟妳沒有緣份耶」，還有人分享，「我曾經面試到一半沒電關機，晾面試官十分鐘，但還是有進入下一次面試，我也是覺得蠻神奇的」、「我面到一半程式閃退，整個傻眼，趕快再連回去繼續面，主管還很體貼問我是不是網速太差，雙方把視訊關了繼續面，現在也已經入職了」。（編輯：賴禹妡） 

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