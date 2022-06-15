央行打炒房成效仍不彰　張金鶚建議4方向著手

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其實，央行祭出選擇性信用管制，除打炒房之外，某程度也是從風險控管角度來看。張金鶚說，過多資金推升高房價，為避免系統性風險，尤其投資炒房倒帳風險比較高，當然要透過風險管控，降低買房投資誘因，這其實是創造雙贏。
他認為央行本來就應採選擇性信用管制，來減少投資炒作，可以降低銀行風險，呆帳風險也會減少，經濟也會好，自住客也不會因房市炒作擔心交易買房等。也因此，央行要思考的是怎樣的選擇性信用管制，可以達到更好效果，利率、貸款成數及償還期間這3個要綜合運用。另也可針對選擇性熱區及投資熱區進行信用管制。
張金鶚還說，其實，還有很多打炒房措施可以做，就看政府要不要做，要做到什麼程度。當然，投資客可能透過政商關係阻撓，甚至說經濟會完蛋，但他覺得好相反，打炒房對整體經濟及一般自住老百姓是有好處的，反而要更嚴格管制，讓房價可以得到舒緩，這是政府應該要做，
不過，他也談到，央行要保守他沒意見，只是有些也由不得央行，畢竟現在面對的總體經濟及國際金融問題，因此，如何操作、減少風險及讓經濟變好之下，他預期央行應該會祭第5波打炒房措施，以目前來看，政府打炒房成效還是不彰，房價還下不來，大家口袋夠深，還在比誰的氣長。
對於攸關打炒房禁止預售屋換約修法《平均地權條例》修正草案，延至立法院下會期9月開議後再審，張金鶚強調，這讓大家對政府打炒房決心大打折扣，覺得政府打炒房是玩假的，給了投資客一波逃命潮，甚至讓人疑慮有政治操作痕跡，因為年底有縣市長選擇，為何其他法案都過了，就這法案要延到下半年9、10月才處理，就是要等選舉前才做，「我覺得很不應該」，反而讓投資客可以先跑，老百姓不是傻瓜，「這不是為了居住公平正義，就是政治操作，把老百姓當什麼，太政治了」。
至於政府還有什麼打炒房措施可以做？張金鶚強調，手段很多就看要做到什麼程度，像是地方囤房稅，他覺得應該要更嚴格，稅基及稅率都有調整空間，而且對象不只有個人，法人也應納入，而且每增加一個房子稅率差距應拉更大一點。
雖然他覺得房價再往上走的機率不高，因資金成本慢慢提高了，只是目前房價處在相對高點，在高原區一直沒下來，在利率走高之下，張金鶚也提醒想買房的人，現在風險比較高，加上房價也貴，更要考量買房風險，「不要賺了利差賠了價差」。