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連續4波打炒房　其實央行還有「3手段」沒使出

▲中央銀行已祭出打炒房措施，本周四6月16日是否會再祭出第5波選擇性信用管制措施，還是只有升息動作受關注。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央銀行已祭出打炒房措施，本周四6月16日是否會再祭出第5波選擇性信用管制措施，還是只有升息動作受關注。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-06-15 10:57:002022-06-15 11:11:02

美國今（2022）年3月啟動升息循環升息1碼後，中央銀行也跟進升息1碼，但未如市場預期啟動第5波選擇性信用管制。本周四央將召開第2季理監事會，在市場預估美國將至少升息2碼之下，央行也會跟進調高政策利率半碼以上。同時，央行總裁楊金龍之前在立法院也曾表示，升息與打炒房都有可能，甚至透露還有3手段可用，只是國內疫情在5月後大爆發，在可能衝擊國內內需產險及民間消費之下，央行是否真的會出重手「升息」與「打炒房」雙箭齊發？還是先留一手等第3季再出手，考驗著央行理事們的智慧。

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其實，從2020年12月8日至今，央行已推出4波打炒房措施，首波祭出包括新增全國公司法人購置住宅貸款限制，第1戶貸款最高貸款成數為6成；第2戶以上貸款，最高貸款成數為5成，均無寬限期，還新增全國自然人第3戶以上購置住宅貸款限制，最高貸款成數為6成，無寬限期。另新增借款人購買都市計畫劃定的住宅區及商業區土地貸款限制，應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成俟動工興建後始得撥貸，還有新增餘屋貸款限制最高貸款成數為5成。

2021年3月19日央行再加碼第2波選擇性信用管制，針對公司法人購置住宅貸款最高成數一律為4成，並調整自然人購置住宅貸款規範，其中第3戶購屋貸款最高成數，由6成降至5.5成，新增第4戶以上購屋貸款最高成數由6成降至5成，而購置高價住宅貸款最高成數，由6成降至5.5成，並新增第4戶（指名下已有3戶房貸者）以上的高價住宅貸款最高成數由6成降至4成。另新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數5.5成。

之後，去年9月24日再祭出第3波打炒房措施，包括新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款不得有寬限期，特定地區包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市，並調降購地貸款最高成數為6成，還有調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。

去年12月17日接續推出第4波打炒房措施，包括自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款、餘屋貸款及工業區閒置土地抵押貸款最高成數都降為4成，購地貸款最高成數則降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。央行總裁楊金龍當時解釋，主要是不動產貸款集中度還是高，房價還有上漲可能，為避免囤房、囤地，央行有必要進一步管控金融機構不動產授信風險，他甚至還強調「央行選擇性信用管制還有空間，不會到今天就結束了」。

只是，隔年、也就是今年第1季央行理監事會議，央行並未如市場預期祭第五波選擇性管制措施，一般認為主要是通膨壓力，讓美國加速升息，央行也跟進採取大幅升息1碼動作，先暫緩打炒房，但央行總裁楊金龍之後面對立委詢問打炒房是否還有精進空間，他則回應，雖然目前來看不動產貸款集中度還算平穩，但還是高，還是有採用鄉選擇性信用管制措施的可能性。

他甚至透露，未來不排除下調第2戶貸款成數、針對漲幅大的地區進行信用管制，還有30年房貸的貸款年限較長，利息負擔會越來越高，也可考慮限縮貸款年期，希望能將不動產授信佔比降至35%以下。

而央行是否可能「升息」及「打炒房」雙箭齊發？楊金龍日前在立法院表示「今年仍會朝緊縮方向走」，央行理事會好好思考，也還有其他工具可用，都有可能，他也再次提醒貸款族要注意財務槓桿問題，財務管理要更謹慎。至於央行最後會選擇雙箭齊發？還是只是升息，打炒房仍先留一手，等到接近年底縣市長選舉，9月再推一波打炒房措施，就等央行理監事會議結果出爐。

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