小心嚇破膽！地獄展「夜間場」加開 南美館曬佛經：別怕
台南市美術館將於本（6）月25日開始「亞洲的地獄與幽魂」展覽，一張逼真殭屍列隊的照片引起轟動，不少網友「求加開午夜場」。對此，南美館也聽到了！在13日晚間發文宣布，將於展覽期間延長營業時間，特別於每個星期六開放至晚上9點，並曬出另一樣佛經展品笑喊「不要怕，佛經來了！」
根據《NOWnews今日新聞》於13日報導，台南美術館宣布將與法國凱布朗利國家博物館合作展出「亞洲的地獄與幽魂」特展，時間則為2022年6月25日至10月16日。逼真的殭屍列隊照，不少膽大的網友嗨喊「這個展如果加開午夜場就更棒了」。
台南美術館也應網友要求，在臉書發文宣布「南美館星期六，開到9點！開到9點！開到9點」，並回應網友「敲碗夜間場次的捧油們，this is for you」。除此之外，更搶先PO出另一樣展品《香環咒》的照片，喊話膽子小的民眾「不要怕，佛經來了！大家切莫驚慌，切莫害怕」。
貼文再次提高眾人期待，「夜間場，是要直接讓人夜路遇到鬼嗎」、「這個不去看太可惜了」、「我要去，頂多就看完去收驚囉！」、「還好有佛經」、「我要帶著我的心經加桃木劍去降妖除魔」。更有膽大的民眾喊話，「請增加夜宿美術館」、「有沒有像海生館那樣的過夜場？」、「可以展出夜間的錄影畫面嗎」、「直接開放過夜好了」。（編輯：鍾怡婷）