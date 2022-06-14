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租金只要4千被陰了！惡房東「到處A錢」　脫序行為超崩潰

▲近期隨著畢業季的到來，租屋需求也大幅增加，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱，使自己的權益受損。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲近期隨著畢業季的到來，租屋需求也大幅增加，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱，使自己的權益受損。（示意圖／翻攝自pexels ）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 16:44:22

因為上課、工作的原因，許多人都會在外租屋，且近期隨著畢業季的到來，租屋需求也大幅增加，但若經驗不足、沒做好功課，在和房東交涉時，可能就會不慎掉入陷阱，使自己的權益受損，一名網友也分享自己遇到的「離奇房東」，一連串誇張行徑，就算月租僅4千元，也讓房客們紛紛想放棄押金逃離。

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原PO日前在臉書社團「靠北租屋2.0」投稿表示遇到怪房東，並列出幾項自身遭遇，首先表示「因為自己上班需輪班，小夜回家後要洗澡，卻被房東阻止，他說會吵到其他人，要我去改班或不幹了，還限制門禁，且因為是雅房，我住2樓，衛浴設備在1樓，房東說會吵到其他人，下班後也不准出房門...是要叫我憋尿嗎？」

原PO繼續說道，起初房東體諒租客都是上班族，想幫倒垃圾，結果後來卻無預警要求加價，「飲水機壞了說要修理費用，所以他不想修，要用叫水方式，然後硬要我一起負擔飲水的部分，這樣要加價合理嗎？」

▲（示意圖／取自pixabay）
▲原PO將自身經歷分享後，不少網友提醒，租屋在簽約前就應做好功課，審慎評估。（示意圖／取自pixabay）
更誇張的是，原PO指出，租屋處是透天分租套雅房，入住前，房東在租屋訊息寫「不與房東同住」，但入住後，房東卻常穿著四角褲在家中自由行動，客廳還設有小空間用窗簾遮蔽，「房東女友常常在這空間睡覺，睡覺還好，但是竟然在裡面大剌剌在X愛？我真的很無言」。

原PO透露，目前已經有些房客想放棄押金想搬走，押金部分房東承諾會還予，但電費計算超誇張，「根本沒開冷氣，不到兩個月的電費卻要8千元」，「鄰居們也都說他的房客不曾住超過兩個月，建議我搬走」。

貼文引發討論，網友紛紛回應「先不要管押金了，快逃比較實在」、「4000元...這數字感覺就有詐」、「租約留著，看能不能蒐證，直接檢舉一波」；此外也有人表示「租屋要做好功課啊，不然後續被怎麼搞都不知道」、「上班上課很辛苦了，租屋前還是先做完善評估比較好」、「就當買個經驗吧，下次記得要小心」。（編輯：張志浩）

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