COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

輸遊戲「秒惱羞」！新郎不爽巴頭新娘　用力揮掌網全怒了

▲烏茲別克一場婚禮上，新郎疑似因玩遊戲輸了，竟當著親友的面動手巴頭打新娘。（圖／翻攝twitter）
▲烏茲別克一場婚禮上，新郎疑似因玩遊戲輸了，竟當著親友的面動手巴頭打新娘。（圖／翻攝twitter）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 16:42:022022-06-14 17:00:01

日前，有一名網友在twitter上公布一段影片，畫面中顯示，一對新人在婚禮上玩趣味遊戲時，新郎疑似因輸了遊戲「惱羞成怒」，竟當著親朋好友的面，直接一巴掌往妻子頭上搧過去，而這超離譜行徑，也瞬間點燃網友怒火。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲影片曝光後，不少網友都紛紛表示，新娘根本不該嫁給這種人。（圖／翻攝twitter）
▲影片曝光後，不少網友都紛紛表示，新娘根本不該嫁給這種人。（圖／翻攝twitter）
據了解，事件發生在中亞國家烏茲別克（Uzbekistan），一對新人在舉辦婚禮時，主持人為了帶動現場氣氛，便邀請新郎與新娘一同上台，玩簡單的趣味遊戲，幾秒鐘過後，新娘立刻舉手，表示自己已完全任務，而一旁的新郎見狀，意識到自己已經輸了，竟惱羞當場揮掌，朝新娘頭部巴下去。

▲新郎動完手後，還一臉無所謂的樣子，站在舞台上。（圖／翻攝twitter）
▲新郎動完手後，還一臉無所謂的樣子，站在舞台上。（圖／翻攝twitter）
可憐的新娘被打後，滿臉不知所措愣在原地，一旁親友為避免再有衝突，連忙上前將她帶下台休息，而新郎則是一臉不在乎繼續待在台上，畫面一曝光，推特網友紛紛怒吼「太恐怖了」、「根本垃圾」、「這樣的人別嫁了吧」；但也有網友指出，當地主要信奉伊斯蘭教，男尊女卑的問題仍然很嚴重，可能也因此導致新郎一副「無所謂」的樣子。（編輯：陳苾暐） 


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

幸運釣起大鯰魚！剖魚肚驚見「姊夫」掉出　眾人瞬間笑噴

真實版寄生上流！男導遊全家住進豪宅　掏空富婆上億財產

傻眼！印度大象「踩死」取水老婦人　喪禮又闖入拖屍玩弄

偷釣「櫻花鉤吻鮭」還PO網炫！嫌犯慘遭送辦　最重關5年

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀