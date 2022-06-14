輸遊戲「秒惱羞」！新郎不爽巴頭新娘 用力揮掌網全怒了
日前，有一名網友在twitter上公布一段影片，畫面中顯示，一對新人在婚禮上玩趣味遊戲時，新郎疑似因輸了遊戲「惱羞成怒」，竟當著親朋好友的面，直接一巴掌往妻子頭上搧過去，而這超離譜行徑，也瞬間點燃網友怒火。
據了解，事件發生在中亞國家烏茲別克（Uzbekistan），一對新人在舉辦婚禮時，主持人為了帶動現場氣氛，便邀請新郎與新娘一同上台，玩簡單的趣味遊戲，幾秒鐘過後，新娘立刻舉手，表示自己已完全任務，而一旁的新郎見狀，意識到自己已經輸了，竟惱羞當場揮掌，朝新娘頭部巴下去。
可憐的新娘被打後，滿臉不知所措愣在原地，一旁親友為避免再有衝突，連忙上前將她帶下台休息，而新郎則是一臉不在乎繼續待在台上，畫面一曝光，推特網友紛紛怒吼「太恐怖了」、「根本垃圾」、「這樣的人別嫁了吧」；但也有網友指出，當地主要信奉伊斯蘭教，男尊女卑的問題仍然很嚴重，可能也因此導致新郎一副「無所謂」的樣子。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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