一週幾次才達標？「愛愛黃金公式」曝光　眾嚇：精盡人亡

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若以20多歲男性為例，即為「2X9＝18」，十位數為週，個位數則為次數，因此就是1週8次才算合格；30多歲男性為「3X9＝27」，則為2週7次的標準；40多歲的男性為「4X9＝36」，則是3週起碼要有6次，依此類推下去。
標準曝光後，讓不少網友尷尬笑喊，「2個禮拜7次會精盡人亡吧」、「48歲的男人說，這樣可能你會提前當寡婦」、「哇嗚！那超過的是不是縱慾過度了」、「所以未達標的要去罰站了」、「這麼多次！是在開玩笑嗎？」、「我十年都沒有這個標準的一個月的量」、「兩天就達標七次，哈」。
也有人提到雙方配合才是重點，「我想達標但老婆都不想配合，男人行也要另一半能配合啊，40歲的我已經配合對方月繳了」、「我每天都想。但老婆辛苦要處理家務還要顧小孩，所以就跟停車費也一樣年繳或季繳」、「達標也要雙方都ok，男的要女不要，女的要男不要，就在那一直不要不要，要要要」。
而欣西亞也在podcast中發表自己的看法，她認為此公式僅供各位參考，因為愛愛其實就跟吃東西一樣，並不是吃多就是好，次數跟滿足感並不是正比的，因此勸告大家並不需要過度拘泥於次數的問題。
實際上根據外媒報導，將滿53歲的珍妮佛羅培茲也傳出，與49歲的班艾佛列克在婚前簽下協議，明確要求雙方一週至少要行房4次，希望兩人成為夫妻後感情不會隨著時間消退，換算「愛愛公式」來看，可是遠遠超過標準呢！（編輯：鍾怡婷）