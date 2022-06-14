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一週幾次才達標？「愛愛黃金公式」曝光　眾嚇：精盡人亡

▲愛愛公式曝光後，引發網友熱烈討論。（示意圖／取自《pexels》）
▲愛愛公式曝光後，引發網友熱烈討論。（示意圖／取自《pexels》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 17:16:42

一週夫妻的床上功課，要交幾次才算達到標準呢？經常探討性愛問題、觀點的兩性作家欣西亞，近日於臉書分享「愛愛黃金公式」，根據算式可以自行檢測，不同年齡段的男性每週幾次嘿咻算達標。貼文一出引發熱議，不少男網友掐指一算尷尬了「完了⋯我⋯我⋯」。

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▲比起夜晚的纏綿，我更喜愛早晨的性愛。（圖／Shutterstock）
▲愛愛黃金公式也就是，男性年齡的十位數乘以9，得出來的數字。（圖／Shutterstock）
具有性諮詢、性治療、性教育合格證書的欣西亞，經常對兩性相關的議題發起討論。而她近日在臉書粉專分享「愛愛黃金公式」，也就是男性年齡的十位數乘以9，得出來的數字，十位數為週數、個位數為「需達滾床次數標準」。

若以20多歲男性為例，即為「2X9＝18」，十位數為週，個位數則為次數，因此就是1週8次才算合格；30多歲男性為「3X9＝27」，則為2週7次的標準；40多歲的男性為「4X9＝36」，則是3週起碼要有6次，依此類推下去。

標準曝光後，讓不少網友尷尬笑喊，「2個禮拜7次會精盡人亡吧」、「48歲的男人說，這樣可能你會提前當寡婦」、「哇嗚！那超過的是不是縱慾過度了」、「所以未達標的要去罰站了」、「這麼多次！是在開玩笑嗎？」、「我十年都沒有這個標準的一個月的量」、「兩天就達標七次，哈」。

也有人提到雙方配合才是重點，「我想達標但老婆都不想配合，男人行也要另一半能配合啊，40歲的我已經配合對方月繳了」、「我每天都想。但老婆辛苦要處理家務還要顧小孩，所以就跟停車費也一樣年繳或季繳」、「達標也要雙方都ok，男的要女不要，女的要男不要，就在那一直不要不要，要要要」。

而欣西亞也在podcast中發表自己的看法，她認為此公式僅供各位參考，因為愛愛其實就跟吃東西一樣，並不是吃多就是好，次數跟滿足感並不是正比的，因此勸告大家並不需要過度拘泥於次數的問題。

實際上根據外媒報導，將滿53歲的珍妮佛羅培茲也傳出，與49歲的班艾佛列克在婚前簽下協議，明確要求雙方一週至少要行房4次，希望兩人成為夫妻後感情不會隨著時間消退，換算「愛愛公式」來看，可是遠遠超過標準呢！（編輯：鍾怡婷）


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