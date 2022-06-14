她喉嚨痛緊急快篩！浮一條紅線「不在C跟T」傻眼：是怎樣
台灣本土疫情仍在繼續延燒，大多數人家中都放有快篩，以備不時之需，近日就有一名網友分享，她接觸確診者後身體開始不適，快篩結果卻發現紅線不在C及T之間，讓她傻眼直呼：「我快篩了無數次第一次遇到這種！」
該名網友12日在Dcard中貼文，她以「快篩出來不在C也不在T」為題，表示接觸到確診者後，隔天開始喉嚨痛，「那種感覺就像沙子在喉嚨裡刮來刮去」，因此想篩檢，沒想到使用快篩後，竟出現一條紅線浮現在C及T之間，讓她一頭霧水問：「出現一個很不知所云的答案，有人有過這種情況嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言猜測，「會不會是下面試紙移位」、「介於有跟沒有之間」、「薛定諤的病毒」、「把殼拆開後看看裡面的試紙有沒有歪掉」、「類確診」、「介於中與沒中，全靠信念」。
也有網友建議，「這個快篩結果是無效的請再使用一個」、「不確定的話可以再做一個呀，與其在那裡窮擔心」、「再試一次，這個無效」、「再拿一個」、「再驗一次吧」；而原PO事後也再度最新狀況：「各位，今早篩喉嚨＋鼻子確診了。」（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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