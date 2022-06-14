面試官「給30元買50元的菸」？他神回錄取　主管眼睛全亮

我是廣告 請繼續往下閱讀
首位面試者回應「我想是這樣，老闆明知道菸要50，卻只給我30，要不是考驗我，不然就是不想多給錢，那我就會直接去買，並讓商店寫個收據，回頭讓財務報銷，或透過行動支付轉帳給我也行」；第2位則回答「我會說表示自己不是很懂菸，也怕買到老闆不想要的商品，不如就讓公司的櫃檯去買比較保險」。
第3位表示「我會直接買盒30元的菸，交給老闆後說店裡50元的菸沒有了，就順勢替他買了某某菸，也不錯」；第4位說道「我會直接的墊上20元把菸買回來，什麼也不說，我相信老闆心裡有數，以後自然對我看重」；上述4位回答完後，當下面試官和主管們並無太多表示，直到最後一位面試者答題才有了轉變。
第5位求職者開頭就提到「我即使知道這菸要50元，也不會當場說」，他強調「我會到店裡後打電話給老闆，說這裡賣的菸可能是漲價了，需要50元，裝作剛知道的樣子，並詢問要不要換其他牌子，其實這段話繞了一圈，換不換牌子不重要，就是要讓老闆明白，就算真的買了50元的菸，也是我加錢買的」。
面試官和主管聽完第5位的回答後，眼睛立刻亮了起來，甚至直接抬起頭宣布他當場錄取，面試官解釋，這樣應對方式是最合理的，因為「裝作不知道，說明菸漲價」能顧及老闆的面子，詢問「要不要換其他牌子」也委婉說明老闆給的錢不夠，這樣即使自己墊了20元，事後也不會因為要錢而感到尷尬，這樣對雙方都好的作法，是公司在與客戶交涉時相當重視的環節。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！