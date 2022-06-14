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面試官「給30元買50元的菸」？他神回錄取　主管眼睛全亮

▲某公司為了測驗求職者的應對能力，詢問「老闆給你30元，讓你幫他買一盒50元的煙，你怎麼辦？」（示意圖／取自pixabay）
▲某公司為了測驗求職者的應對能力，詢問「老闆給你30元，讓你幫他買一盒50元的煙，你怎麼辦？」（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 18:11:26

有求職經驗的人都知道，面試是能否獲得工作的重要環節，因此從進公司到所有流程結束，面對任何問題都須注意自身的言行舉止以及應答，對此某公司為了測驗求職者的應對能力，就詢問「老闆給30元，請你去買一包50元的菸，你會如何應對」，而團體面試中的眾人紛紛給予回應，但僅有一位的答案受主管親睞，當場錄取。

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綜合陸媒報導，某間公司的面試來到最後階段，剩餘5人將以團體面試的方式評估是否錄取，此時面試官詢問「老闆給你30元，讓你幫他買一盒50元的煙，你怎麼辦？」此時求職者們陷入一陣的思考，一段時間後，便陸續針對問題給予回覆。

首位面試者回應「我想是這樣，老闆明知道菸要50，卻只給我30，要不是考驗我，不然就是不想多給錢，那我就會直接去買，並讓商店寫個收據，回頭讓財務報銷，或透過行動支付轉帳給我也行」；第2位則回答「我會說表示自己不是很懂菸，也怕買到老闆不想要的商品，不如就讓公司的櫃檯去買比較保險」。

▲一名網友連續3次面試都被問「單身嗎？」對此，就有過來人抖出真正原因。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
▲考題拋出後，在場求職者都陷入一段時間的思考，並陸續對問題給出回答。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay ）
第3位表示「我會直接買盒30元的菸，交給老闆後說店裡50元的菸沒有了，就順勢替他買了某某菸，也不錯」；第4位說道「我會直接的墊上20元把菸買回來，什麼也不說，我相信老闆心裡有數，以後自然對我看重」；上述4位回答完後，當下面試官和主管們並無太多表示，直到最後一位面試者答題才有了轉變。

第5位求職者開頭就提到「我即使知道這菸要50元，也不會當場說」，他強調「我會到店裡後打電話給老闆，說這裡賣的菸可能是漲價了，需要50元，裝作剛知道的樣子，並詢問要不要換其他牌子，其實這段話繞了一圈，換不換牌子不重要，就是要讓老闆明白，就算真的買了50元的菸，也是我加錢買的」。

面試官和主管聽完第5位的回答後，眼睛立刻亮了起來，甚至直接抬起頭宣布他當場錄取，面試官解釋，這樣應對方式是最合理的，因為「裝作不知道，說明菸漲價」能顧及老闆的面子，詢問「要不要換其他牌子」也委婉說明老闆給的錢不夠，這樣即使自己墊了20元，事後也不會因為要錢而感到尷尬，這樣對雙方都好的作法，是公司在與客戶交涉時相當重視的環節。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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