瑞典推「性感垃圾桶」！丟東西會說色色話 背後原因曝光
這個發明真的很幽默！雖然現在3C科技發達，回到家靠說話就可以開空調或是執行其他任務，不過你有想過連在路邊丟個垃圾，垃圾桶也會對你說話、而且還是有點煽情的內容？瑞典就有一種「情色垃圾桶」，讓人丟垃圾時忍不住害羞了起來！
原來這是瑞典的城市馬爾默Malmo為了鼓勵民眾將垃圾丟進路邊垃圾桶、避免亂丟垃圾造成環境汙染，突發奇想在大衛謝爾斯布朗橋Davidshallsbron上放了一個能發出「性感情色話」的垃圾桶。只要有人將垃圾丟進去，垃圾桶就會傳來一名女性熱情地回應：「哦！就是那裡，對！」、「快點再來一次！」、「啊！這真是太棒了！」或是「嗯～下次再往左邊一點喲」等程式化的句子。
而根據外媒報導，其實早在2017年當地市議會就添購了18個會說話的垃圾桶，只是不知為何目前只剩下2個還會說話，而該市道路局的科長Marie Persson則表示，會這樣做的目的是希望透過新穎、幽默的方式，鼓勵民眾正確地丟垃圾，藉此方式可以得到口頭上的鼓勵以及會心一笑。
網友們都紛紛笑說：「這應該要普遍使用」、「超搞笑的，很有趣啊」、「這樣真的會讓人想認真丟垃圾」、「說不定可以錄製其他話語」，但也有人持不同意見：「小孩聽了不知道會作何反應」、「有一點不尊重女性」、「這有點尷尬欸」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）