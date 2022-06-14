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3個月內「犯小人」指數多高？神準占卜曝　4張圖一選就知

▲貴人能夠使人生錦上添花，小人出沒卻會擾亂生活，還有可能會影響到工作的表現。（示意圖／取自unsplash）
▲貴人能夠使人生錦上添花，小人出沒卻會擾亂生活，還有可能會影響到工作的表現。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-14 18:08:02

貴人能夠使人生錦上添花，小人出沒卻會擾亂生活，還有可能會影響到工作的表現，塔羅牌老師艾菲爾就公布一項占卜，只要從以下四張神秘圖中，挑出最讓你感到不舒服的那張，就能夠知道這個夏天「犯小人」的指數有多高。 

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▲（圖／翻攝自臉書「塔羅牌艾菲爾」）
▲從四張神秘圖中，挑出最讓你感到不舒服的那張，就能夠知道這個夏天「犯小人」的指數有多高。（圖／翻攝自「塔羅牌老師艾菲爾」臉書）
A、藍眼鬼魅 

B、沙灘的孤獨背影 

C、血色陷阱中的女子 

D、眺望秋樹的男子 

【選好看解答】

答案A、藍眼鬼魅 

犯小人指數：33% 

選到這張神秘圖，代表你這個夏天的犯小人指數偏低，算是可以稍微鬆一口氣了。近期雖然不會有小人來主動招惹你，但小人卻會在背後惡意阻撓想幫助你、想與你交好的人，甚至在背後說你壞話，讓你倍感孤立無援。這種小人可怕之處在於，對方都在暗處興風作浪，讓你找不出到底誰才是真正的小人。天然的虎眼石，帶給你滿滿的勇氣與衝勁。 

答案B、沙灘的孤獨背影 

犯小人指數：120% 

選到這張神秘圖，要提醒你近期必須注意小人問題了。這個夏天你身邊會出現惡意破壞你的程咬金小人，愛情上有伴者要小心第三者介入、單身者則是遇到你有好感的對象被人截胡的窘境；另外工作、財運、生活上，只要是你進行中的計劃，都非常容易被破壞，讓你的心血功虧一簣，只想讓小人從此不再存於這個世界上。天然的黑曜石排除負能量。 

答案C、血色陷阱中的女子 

犯小人指數：1% 

恭喜你！這個夏天你的犯小人指數最低，生活、工作、愛情上幾乎不會碰到小人阻礙，就算遇到小人，也能在貴人幫助下順利化解，小人出沒不了多久，就自動被消除，簡直大快人心。也提醒你，別忘了多做善事，替自己累積福報，幫助身邊的人，如此才能讓你的好運繼續延續下去喔。求人緣、嘴要甜，天然粉水晶，帶來貴人緣。 

答案D、眺望秋樹的男子 

犯小人指數：89% 

選到這張神秘圖，代表這個夏天你的犯小人指數88%。你的小人主要來自身邊的長輩、前輩等，對方仗著自己的資歷、年紀、經驗比你高，就開始對你頤指氣使，故意給你背地裡耍弄手段陷害，讓你心裡很想反抗，但又礙於對方的身份，只能苦往肚子裡吞。提醒你若現在就明顯感受到犯小人，可以把握初一新月、十五滿月的許願日，許下願望幫助自己堅定信心、小人退散。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】     

※【NOWnews 今日新聞】提醒民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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