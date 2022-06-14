大學畢業該北漂？過來人淚曝「薪水低標」：沒到別來受苦
近日畢業季來臨，不少應屆畢業生除了要與校園生活告別外，也代表即將進入社會，邁向人生另一階段，不過隨著近年物價上漲，對許多「北漂族」而言，面對租房、日常開銷等經濟壓力又更加沈重，因此要「北漂或回鄉就業」，也成了新鮮人的一大煩惱，有網友也對此發文徵求意見，不少過來人也給予建議，並點出薪資的「最低門檻」。
原PO在Dcard以「北漂工作機會多但薪水無力，是否該放棄北漂」為題發文，表示「學校在北部畢業前後，面試了台北的工作，對於最近面試的工作也有興趣，雖然沒有孝親費壓力，但薪水對北漂族真的很難存活，主要就是見紅就休，基本薪資+全勤2k，這個薪水是不是乾脆回南部做科技業，或文書餐飲都存的比較多？」
原PO也透露，自己主要專長是多媒體，大多相關產業都在北部，好奇「大家會以存錢為優先考量，還是興趣加發展性為主？如果留在台北想另外多打一份工，例如正職+假日兼職之類可行性高嗎？希望網友們能給社會新鮮人一些建議」。
貼文一出掀起熱議，不少網友都點出自己認為的薪資最低門檻「台北沒有40K～60K的薪資，建議一律別來受苦」、「北漂沒45K以上，真的很有壓力」、「北部80K還不如南部60K」、「個人建議至少要50K，而且50K生活品質也就一般」、「假設月薪30K，光房租就噴掉10K，根本存不到錢，還要生活開銷，那不如回南部」。
此外，一些網友也提供建議「我覺得年輕，可以先在北部試看看，試過才不會後悔」、「你的工作如果5年後有機會破百再留下來，不然就回南部」、「剛開始是可以嘗試，不過要是過2、3年薪資成長幅度不大，還是離開比較好過」、「可以先在家存個1年，這1年當中也可以看有沒有好點的工作，有機會就北上面試」、「北漂後自己要設個停損點，幾歲前還是不行就回家之類的」。（編輯：張志浩）