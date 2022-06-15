28歲妹子「嫌存款少」哭了！眾一見數字秒嚇傻：贏很多人
學會投資理財的第一步就是先懂得掌控收支、存錢，就有一名28歲的女網友認為自己存款才150萬太少，連買房都難以達成，對此感到相當煩惱，貼文曝光後，不少人卻搖頭安慰：「28歲有150萬存款，贏很多人了」、「27歲存款沒1萬5有安慰到妳嗎」。
該名網友在Dcard中貼文，她以「28歲存款應該要多少」為題，表示目前28歲，存款只有150萬，由於家裡一直都是在租屋，近期看房發現老舊的也要800萬以上，讓她覺得自己存款真的太少了，因此好奇問：「28歲存款150萬是不是太少了？想問大家都怎麼提高收入的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「現在戶頭只剩75元供您參考」、「這個世代我真的覺得30歲前沒有負債都很幸福了」、「28歲有150萬存款，贏很多人了」、「⋯我30歲存款10萬初」、「我28時候差不多也150上下啦，而且在科技業，我認為妳算是很會存了」、「27歲存款沒1萬5有安慰到妳嗎」。
另外，也有人分享，「我目前28歲，存款108萬，有買股票，市值約130萬」、「我前天不小心瞄到我一個朋友在開中信app，31歲，光一個帳戶就500萬左右了，還以為我眼花…重點他還開好車」、「今年26歲，有100萬放海外券商，接近300萬」、「你好目前33，負債60幾萬，一台車三棟房都賣掉的話約8000多萬」。（編輯：賴禹妡）