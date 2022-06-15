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iPhone的WiFi搜尋超耗電？內行人建議「這樣做」最省電

▲一名網友擔心iPhone會自動搜尋「有無可用WiFi」而導致手機的耗電增加。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名網友擔心iPhone會自動搜尋「有無可用WiFi」而導致手機的耗電增加。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 10:23:38

在這個幾乎人人都有手機的時代，除了通訊功能以外，網路使用也變得越來越普及，許多民眾走在路上都會隨時利用手機上網，卻也不知不覺導致耗電量增加。就有一名使用iphone的網友擔心「搜尋有無可用WiFi」會導致手機耗電量增加，引起網友熱烈討論。

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這名網友在《PTT》發文，表示擔憂手機因為常常會自動搜尋「有無可用WiFi」而導致耗電量暴增，而目前iphone可以關閉WiFi的方式，除了從控制中心讓WiFi按鈕變成白色，就是直接在設定中完全關掉。不過即使在暫時關閉的情形之下「到新地點之後也會自動打開並搜尋」，因此原PO好奇「會不會時不時自動在背景搜尋」，也想了解是否都會主動關閉WiFi呢？

▲原PO認為應將WiFi功能關閉才不會導致手機過多耗電。（示意圖／記者李惠婷攝）
▲原PO認為應將WiFi功能關閉才不會導致手機過多耗電。（示意圖／記者李惠婷攝）
貼文曝光後，多數網友都表示：「我都不關耶，關掉定位會很不準」、「不用理他」、「關不關續航差不了幾分鐘」、「不關，WIFI/藍芽幾乎不耗電啦」、「熱點定位那些的還是需要用到，所以只會讓他白色」、「4g/5g傳資料的耗電遠大於wifi好嗎」、「如果你是那種大辦公室或是訊號死角可能就有差，不然平時讓它自己控制就好」。

另外也有人建議：「如果是耗電的檻心理過不去，應該平時都開飛航，等要用網路時再開，這樣最省電」、「確定去不會連WiFi的地方（逛街遊玩）可能會有半天以上的時間就會關掉」、「有吃到飽從來沒開過Wi-Fi，給你參考」、「我出門都會關，有要用WiFi或回到家時才打開」。（編輯：陳珮瑜）

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