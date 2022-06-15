魷魚遊戲推真人版！冠軍爽拿1.4億元 參賽只需「1條件」
Netflix影集《魷魚遊戲》在全世界引起轟動，近期Netflix除了宣布將推出第2季之外，甚至還宣布要舉辦真人版實境秀，冠軍獎金則高達456萬美元（約新台幣1.4億），想要參賽只需要符合「一個條件」。
Netflix美國宣布即將拍攝《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》真人版實境秀，他們在官網上公布，這個真人版的魷魚遊戲同樣會找來456名參賽者，全世界民眾都可以報名，而唯一篩選的條件就是「必須會說英文」，雖然冠軍獎金高達456萬美元，但官方也在網站最後提到「賭注很高，在這場比賽中，最糟糕的命運是『空手而歸』」。
事實上美國知名網紅野獸先生就在去年10月時打造出「真實版的魷魚遊戲」，除了做出100%還原的場景之外，冠軍獎金為45萬6千美元（約1268萬台幣）也相當優渥，而影片的刺激程度在當時就已經掀起瘋狂，更讓人期待這次由Netflix官方舉辦的真人實境秀是否會有更令人驚豔的內容。
除此之外，Netflix也在6月12日時宣布推出《魷魚遊戲》第2季確定與導演黃東赫再次攜手合作，黃東赫也以「新的遊戲即將開始」為主旨寫信給影迷，提到接下來，將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面。（編輯：潘毅）