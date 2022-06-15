COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

魷魚遊戲推真人版！冠軍爽拿1.4億元　參賽只需「1條件」

▲Netflix美國宣布即將拍攝《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》真人版實境秀。（圖／翻攝Netflix官網）
▲Netflix美國宣布即將拍攝《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》真人版實境秀。（圖／翻攝Netflix官網）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 10:30:15

Netflix影集《魷魚遊戲》在全世界引起轟動，近期Netflix除了宣布將推出第2季之外，甚至還宣布要舉辦真人版實境秀，冠軍獎金則高達456萬美元（約新台幣1.4億），想要參賽只需要符合「一個條件」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Netflix美國宣布即將拍攝《魷魚遊戲：THE CHALLENGE》真人版實境秀，他們在官網上公布，這個真人版的魷魚遊戲同樣會找來456名參賽者，全世界民眾都可以報名，而唯一篩選的條件就是「必須會說英文」，雖然冠軍獎金高達456萬美元，但官方也在網站最後提到「賭注很高，在這場比賽中，最糟糕的命運是『空手而歸』」。

▲美國網紅野獸先生，就曾舉辦過真人版魷魚遊戲，過程相當緊張刺激。（圖／翻攝MrBeast頻道）
▲美國網紅野獸先生，就曾舉辦過真人版魷魚遊戲，過程相當緊張刺激。（圖／翻攝MrBeast頻道）
事實上美國知名網紅野獸先生就在去年10月時打造出「真實版的魷魚遊戲」，除了做出100%還原的場景之外，冠軍獎金為45萬6千美元（約1268萬台幣）也相當優渥，而影片的刺激程度在當時就已經掀起瘋狂，更讓人期待這次由Netflix官方舉辦的真人實境秀是否會有更令人驚豔的內容。

▲Netflix宣布，魷魚遊戲第2季將與導演黃東赫再次攜手合作製拍。（圖／Netflix提供）
▲Netflix宣布，魷魚遊戲第2季將與導演黃東赫再次攜手合作製拍。（圖／Netflix提供）
除此之外，Netflix也在6月12日時宣布推出《魷魚遊戲》第2季確定與導演黃東赫再次攜手合作，黃東赫也以「新的遊戲即將開始」為主旨寫信給影迷，提到接下來，將以更加新穎的遊戲和驚人的故事再次與大家見面。（編輯：潘毅）

Netflix魷魚遊戲第二季開拍！導演賣關子：3要角回來了

10樓裝冷氣！師傅到場喊「加收7千」他傻眼　反差結局曝

傳Line遇到啥最討厭？「1行為」用戶秒頒冠軍：壓力超大

總經理遭「基層」罵不還口！公司元老曝心寒內幕：該走了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀