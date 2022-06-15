趕大量理賠手麻劇痛　核保員「網購護具」仍痛到無力

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吳政哲提醒，腕隧道症候群常見於長時間使用滑鼠的上班族、使用3C產品者、手部勞動工作、需長期抓握或負重者，尤其以女性上班族較多；若置之不理，症狀會逐漸惡化，疼痛加劇、握力降低，一般會安排復健治療，例如電療、熱敷，或局部藥物注射，以類固醇幫助緩解，或建議使用輔具，穿戴專用的手部護具，只有極少數嚴重者會建議使用手術治療。
吳政哲提到，陳小姐就醫時戴的手部護具，雖有提供手腕支撐保護、幫助掌心減震的功能，但因尺寸不符，穿戴時無法符合個人的掌形，因此由復健科醫師開立輔具處方，由職能治療師方薏君為陳小姐量身製作輔具，減少手腕過度向上及向下彎的動作。
方薏君說明，手部護具一般來說有兩種方式可以取得，一般常見可在醫療器材行，直接購買合適的穿戴護具，材質較軟、舒適度佳，重量輕且穿脫方便，耐用度中等，若清洗不當易變形；另一種為至醫療院所，由復健科醫師評估後開立處置，安排職能治療師為病人量身定製的護具，又稱副木，是由低溫熱塑性的塑膠支架，材質較硬、舒適度中等，重量中等但耐用度佳，根據病人病症不同需求，由職能治療師先量測病人肢體尺寸，畫出紙型後進行剪裁，以60-80度的水浸泡，軟化後直接在病人的肢體上進行塑造成形。
方薏君舉例，例如燒傷病人的副木主要功能提供關節良好的姿勢，而骨折及扭傷者的副木主要功能為固定傷口或骨頭痊癒，若為中風者製作的副木，則主要功能為抑制不正常的張力，若是長期臥床和關節攣縮者，其功能就是避免關節攣縮越來越嚴重。
方薏君強調，副木和手部護具選擇百百種，需針對特定的診斷由專業的職能治療師根據不同穿戴目的，再來選擇合適的類型穿戴，適合的護具會讓症狀減輕，不適合的護具則會讓症狀越來越嚴重，甚至會出現不可逆的情形，有問題也需盡快和醫師或職能治療師討論，才能確保自己的健康、復健之路受到保障。
方薏君提醒，因為護具種類眾多，不同的功能可供選擇，若不清楚護具的挑選、保養及適時汰換，穿戴時未能達到預期效果，也可能對患處造成二次傷害，副木的優點是支撐度及耐用度高，但使用上仍需要注意，副木禁止接觸熱源或熱水，時間久容易變形或造成脆化，且副木材質較硬，對骨頭突出處會形成壓力點，需注意防止皮膚破皮，造成二次傷害，若皮膚較敏感者，第一次穿戴可能會出現紅疹發癢，需調整穿戴時間或和治療師再進行討論，不要勉強穿戴。