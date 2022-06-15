面試官愛問「為何想應徵本公司」？內行曝背後真實含意

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貼文一曝光，許多網友紛紛回應：「這題很正常吧，這麼多公司相同職位，為什麼要選這家公司面試官會想了解吧」、「每次在回答這個問題我也會覺得有點不舒服。腦袋裡面很清楚只是為了錢，嘴上講出一大堆冠冕堂皇的話語…」、「我也覺得這題很煩躁，每次都想我不就是想賺錢嗎（現實面），但還是得準備畢竟是必考題，你就是得把公司捧得高」、「我都投科系相關的，所以就直接回說我認為我能把在學所學的專業知識發揮在工作上，因為貴公司產業與我的科系有關聯」。
此外也有內行人表示：「主要看你有沒有做功課吧，對公司了解多少？你又能為公司帶來什麼效益。甚至有些公司還會自以為是的問，我們憑什麼要用你？」、「從應對過程，可以看你有沒有企圖心、有沒有做功課，稍微了解一下公司就能回答吧，良好的薪酬制度、專業分工、貴公司的市場價值、未來發展etc.，這麼多點可以發揮，連點功課都不會做 ，人家為什麼要收你…」、「我都說『我不只在尋找一個職位，我是在尋找一份事業。』或者更白話就是『我不是只想填補這個職位，我是考量了自身未來的職涯規劃跟貴公司的企業文化後，才選擇來這裡應徵這個職位。』當然對公司本身要做點功課後面才能瞎掰的很順利 ，反正大家都知道工作就只是為了賺錢，但是面試本身除了審核個人專業能力是否跟履歷相符，另外就是看這個人本身外在情商跟表達能力怎麼樣啊」。（編輯：陳珮瑜）