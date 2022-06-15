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面試官愛問「為何想應徵本公司」？內行曝背後真實含意

▲原PO好奇面試官很常詢問「為什麼想投我們公司」，引起網友熱烈討論其背後原因。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
▲原PO好奇面試官很常詢問「為什麼想投我們公司」，引起網友熱烈討論其背後原因。（示意圖，非當事者／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 11:11:32

有求職經驗的人都知道，面試是取得工作最重要的環節之一，除了讓應徵者更進一步熟悉公司環境，同時也是面試官了解求職者的背景以及反應。就有一名網友在經過幾次面試後，發現面試官很常問「1問題」，讓她忍不住詢問「大家有沒有比較好的解方？」

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這名女網友在《Dcard》以標題「為什麼想應徵我們公司」發文，表示自己一開始投履歷，都會先從最想去的公司、產業、或職缺類別下手，不過當這些工作機會都沒有上時，才會轉投與自己能力相符的工作，希望有工作就好。而這時卻常常聽見面試官詢問：「為什麼想投我們公司」，即便原PO內心想著「來工作的首要目的不就是為了賺錢嗎」，卻也思索該怎麼回答更好，因此上網求助「不知道針對這個面試題目，大家有沒有比較好的解方～」。

▲原PO表示她到某間大公司面試，豈料卻遇「暗黑潛規則」，貼文一出，不少過來人也直喊「很正常」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
▲原PO表示她常遇面試官問「為什麼想投我們公司」，許多過來人紛紛表示這是想知道求職者是否有「做功課」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
貼文一曝光，許多網友紛紛回應：「這題很正常吧，這麼多公司相同職位，為什麼要選這家公司面試官會想了解吧」、「每次在回答這個問題我也會覺得有點不舒服。腦袋裡面很清楚只是為了錢，嘴上講出一大堆冠冕堂皇的話語…」、「我也覺得這題很煩躁，每次都想我不就是想賺錢嗎（現實面），但還是得準備畢竟是必考題，你就是得把公司捧得高」、「我都投科系相關的，所以就直接回說我認為我能把在學所學的專業知識發揮在工作上，因為貴公司產業與我的科系有關聯」。

此外也有內行人表示：「主要看你有沒有做功課吧，對公司了解多少？你又能為公司帶來什麼效益。甚至有些公司還會自以為是的問，我們憑什麼要用你？」、「從應對過程，可以看你有沒有企圖心、有沒有做功課，稍微了解一下公司就能回答吧，良好的薪酬制度、專業分工、貴公司的市場價值、未來發展etc.，這麼多點可以發揮，連點功課都不會做　，人家為什麼要收你…」、「我都說『我不只在尋找一個職位，我是在尋找一份事業。』或者更白話就是『我不是只想填補這個職位，我是考量了自身未來的職涯規劃跟貴公司的企業文化後，才選擇來這裡應徵這個職位。』當然對公司本身要做點功課後面才能瞎掰的很順利 ，反正大家都知道工作就只是為了賺錢，但是面試本身除了審核個人專業能力是否跟履歷相符，另外就是看這個人本身外在情商跟表達能力怎麼樣啊」。（編輯：陳珮瑜）

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