挖出10年前MP4！老婆開機見「前女友清涼照」 人夫抖爆
MP4對7、8年級生來說是相當重要的回憶，除了能聽音樂，還能儲存照片、影片等，就有一名網友被老婆從車上翻出10幾年前的MP4，不但開得了機，還被發現裡頭有前女友的清涼照，讓他當場尷尬喊：「不知道能不能活過今天。」
該名網友12日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示老婆突然從車上某處翻出一台MP4，下秒居然發現開得了機，還在裡頭翻到前女友穿著小背心的清涼照，讓他除了感嘆10年前MP4的電池續航力強以外，也無奈直呼：「現在老婆在回家的路上，我如果裝生氣回『為什麼要亂看我的東西』，然後釣竿背著趕快跑，不知道能不能活過今天。」
貼文一出，網友紛紛留言表露同情，「希望你還可以看到明天的太陽」、「釣多一點吧，畢竟是最後一次了」、「可能人生最後一次釣魚，好好珍惜這時光」、「新竹代表正在前往上香的路上」、「樓主還活著嗎？還是已經是用靈魂在打字了」。
也有網友提供挽救婚姻的建議，「當著你老婆的面把MP4直接摔爛，邊摔邊說：這個髒東西怎麼還在」、「沒有什麼事情是一個包包沒有辦法解決的事情了」、「趕快買個小香包安太座」、「這時候知道老婆愛吃什麼才是最重要的」。（編輯：賴禹妡）