超浮誇！海鮮拼盤比衝浪板大 「花花世界鍋物」顛覆想像
比衝浪板還大的海鮮拼盤！「花花世界鍋物」以來自七大洲三大洋的浮誇系海鮮顛覆消費者對火鍋店的想像。提供高達30種頂級海鮮與世界三大和牛的奢侈享受，老闆徐誓濱說，「餐廳主打一般吃不到的超多樣罕見海鮮食材，期盼讓民眾用平實的價格享受金字塔頂端的用餐體驗。」
位在高雄巨蛋商圈的「花花世界鍋物」， 將「度假」氛圍與「火鍋」來了一場浪漫邂逅。一走進店裡就彷彿到了海島般放鬆，有讓人駐足的浪漫搖椅、向熱帶海洋致敬的棕梠葉天花板，與身著花襯衫的店員熱情款待。花花世界鍋物WHATSWORLD resort靈感源自布萊克詩句「一沙一世界 ，一花一天堂」，徐誓濱說：「今後的火鍋餐廳不再是單純的填飽肚子的場所，而是滿足所有人嚮往的美好生活。」
店家專精將海鮮火鍋做到極致，主打一般火鍋餐廳吃不到的超多樣罕見海鮮食材。像是最具話題的「60公分深海戰龍蝦」；以細膩口感聞名全世界的「南非活鮑魚」；高級懷石日料店才會使用的生食級蝦種，如龜山島胭脂蝦及葡萄蝦、鐵甲蝦，水族箱裡還有澳洲天鵝龍蝦、波士頓龍蝦、牛奶貝、馬來大蛤仔...等多種活體選擇。
另外，針對無肉不歡的饕客，也提供來自日、美、澳的世界三大頂級和牛，多樣化的選擇不論是單人到訪，或是多人聚會都可以在這裡擇其所愛。湯頭部份也很講究，左營旗艦店擁有獨家「新加坡壹〇参蝦皇湯底」，承襲新加坡103歲老奶奶的秘方，以180度高溫油煉出大量海蝦，在湯鍋中慢火熬煮5個小時以上，加上多種濃郁辛香料，使橘紅色的湯頭品嚐起來帶有海鮮的鮮甜，具有南洋風格獨特的迷人辣勁。
不僅店妝、氛圍充滿渡假風，菜餚的命名也從絕美渡假島嶼中獲得啟發。例如，塞席爾的落葉、模里西斯的海底瀑布、北緯7º的海有七種藍等。其中，店主更設計了浮誇度破表的巨型海鮮珠寶盒「聖托里尼的紅色海灘十人套餐」，堪比衝浪板還大的拼盤，需要召集6名壯漢才能完成上桌程序，開啟沙灘海鮮派對狂歡模式； 「收集癖的蝦鍋」6款夢幻蝦種一次收集；「最終天堂」世界三大和牛6個部位一次滿足。
為了讓顧客一次品嚐多重美饌，目前也推出點個人海鮮鍋送肉盤、極品和牛全系列最低67折起、來店打卡享哈根達茲冰淇淋免費吃等優惠活動。