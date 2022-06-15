他出書寫圓周率「小數點後1百萬位數」！竟登銷售榜冠軍
這也算是另類的蒐藏了！想必大家小時候都學過圓周率，近似值大約是3.1415926，常用符號都以「π」來表示，沒想到這麼稀鬆平常的知識，竟然有人特地將它出成一本書，而且還意外爆紅、在網路上引起熱烈討論！
日本一名推特用戶@unecerise__07日前表示「我買了一本瘋狂的書」並且分享了一組照片，從照片中可得知這本書名叫做《圓周率1,000,000位數表（円周率1,000,000桁表）》，內頁翻開全都是圓周率小數點後密密麻麻的數字，並以10個位數為一單位分隔，除此之外並沒有其他任何內容，就這樣在每一頁記載1萬位數，整本書下來總共記載了1百萬位數！
這本書的作者是牧野貴樹，於1996年3月1日發行，當時他還是一名大學生，據悉他是因為熱愛圓周率，決定自己寫程式，把計算出的數字集結成書後出版，當初定價為314日圓（約台幣70元），而目前在日本的Amazon平台售價則已經悄悄漲到345日圓（大約台幣76元）。有趣的是這類的書雖然看似冷門，但沒想到至今都仍有人下單，目前已賣出將近4萬本，最近又再次在社群平台上引起熱烈討論，還意外榮登銷售排行榜第一名！
網友看了照片後都紛紛笑說：「這個在圖書館，數學系的前輩真心推薦」、「我上小學的時候，有人真的把它帶到學校裡讀」、「很便宜啊」、「比我預想的便宜」、「目前庫存已缺貨？」、「超級懷舊」。（編輯：陳珮瑜）