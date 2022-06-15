手臂痠麻治療頸部效果不彰　醫：肩膀才是關鍵

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復健科醫師詹益承表示，得知病患必須常用右手高舉寫黑板，舉起來的時候肩膀與頸部會有點酸，測試右肩關節活動度時，手舉高無法到正常的180度，頸部會偏右，觸診時在右肩後側有非常明顯的痛點，按壓時有酸軟感覺且會往手肘傳遞，發現病患其實右肩早已有不明顯的疼痛，只是頸部症狀更為明顯。
詹益承解釋，常聽到肩頸疼痛、緊繃，通常把兩者放在一起提是因為兩者的症狀相似且相互影響，病患因為肩膀長期使用過度導致疼痛無力，以至於頸部肌肉開始代償往右側出力，久而久之造成頸部肌肉與關節問題。出現手麻除了頸部神經根被壓迫外，另一常見原因其實是後肩，容易傳導麻痛至背側前臂及手背。
找到病因後，診斷為肩關節後下關節囊與後下關節韌帶損傷，安排病患注射增生療法在右肩關節囊、韌帶與關節內，再搭配肩頸復健與減少代償的矯正性運動，患者的右手痠麻及肩頸疼痛有大幅度的改善。
醫師詹益承說，頸部問題很常傳導至肩膀，故十分容易忽略肩膀的檢查治療，這時就要藉由有經驗的醫師詳加檢查並正確的找出病因。肩頸互為因果關係，在許多其他部位也常見，比方髖膝、腰膝等，有時兩者治療其一的效果不好時，通常治療另一者後效果就會出來，所以兩者同時處理，治標也治本，復健科醫師們常戲稱這叫標本治療，提供給為肩頸疼痛所苦的病友們參考。