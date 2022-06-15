手臂痠麻治療頸部效果不彰　醫：肩膀才是關鍵

四十多歲王老師頸部疼痛數月，且右手臂到手指會痠麻，曾做過復健三寶 ( 熱敷、電療、牽引 ) 都只有稍微緩解，經朋友介紹至長安醫院，檢查發現其實是肩膀長期使用過度導致無力，以致於頸部代償造成庝痛痠麻，後續安排增生療法，搭配肩頸復健與減少代償的矯正性運動，王老師說，右手痠麻明顯改善、也更容易施力，肩頸痠痛也改善很多。

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復健科醫師詹益承表示，得知病患必須常用右手高舉寫黑板，舉起來的時候肩膀與頸部會有點酸，測試右肩關節活動度時，手舉高無法到正常的 180 度，頸部會偏右，觸診時在右肩後側有非常明顯的痛點，按壓時有酸軟感覺且會往手肘傳遞，發現病患其實右肩早已有不明顯的疼痛，只是頸部症狀更為明顯。

詹益承解釋，常聽到肩頸疼痛、緊繃，通常把兩者放在一起提是因為兩者的症狀相似且相互影響，病患因為肩膀長期使用過度導致疼痛無力，以至於頸部肌肉開始代償往右側出力，久而久之造成頸部肌肉與關節問題。出現手麻除了頸部神經根被壓迫外，另一常見原因其實是後肩，容易傳導麻痛至背側前臂及手背。

找到病因後，診斷為肩關節後下關節囊與後下關節韌帶損傷，安排病患注射增生療法在右肩關節囊、韌帶與關節內，再搭配肩頸復健與減少代償的矯正性運動，患者的右手痠麻及肩頸疼痛有大幅度的改善。