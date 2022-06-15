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入境檢疫「3＋4」新制首日　旅客反應好望醫療配套更明確

▲對於居隔天數縮短，大多數旅客都表示「這樣很好，不用再被關這麼久」。（圖／記者李春台攝，2022.06.15）
▲對於居隔天數縮短，大多數旅客都表示「這樣很好，不用再被關這麼久」。（圖／記者李春台攝，2022.06.15）

記者李春台/桃園報導

2022-06-15 16:31:40

邊境管制再鬆綁，從今（15）日起，旅客入境檢疫天數從「7＋7」改為「3＋4」，且可由親友接送至檢疫場所；此外，也開放旅客來台轉機。對於居隔天數縮短，大多數旅客都表示「這樣很好，不用再被關這麼久」，不過也有人希望中央能將相關指引說明清楚，尤其帶孩子回台的家長表示，現在台灣疫情相對其他國家確實比較嚴重，如果醫療配套規劃能更明確，他們也比較放心在解隔後安心出門。

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實際走訪桃園機場，「3＋4」新制上路首日，到機場接機的民眾並不多，桃園機場二航下入境大廳還是略顯空蕩，除了零星旅客推著行李，由防疫人員引導搭乘防疫車前往居隔地，機場公司也在機場外圍安排親友接送區，方便旅客等候家人接送。

▲也有家長表示，現在台灣疫情相對其他國家確實比較嚴重，如果醫療配套規劃能更明確，他們也比較放心在解隔後安心出門。（圖／記者李春台攝，2022.06.15）
▲也有家長表示，現在台灣疫情相對其他國家確實比較嚴重，如果醫療配套規劃能更明確，他們也比較放心在解隔後安心出門。（圖／記者李春台攝，2022.06.15）
從北京回台的張小姐表示，自己已經兩年多沒回來台灣，這次帶著兒子回台，本來就是計劃本週抵台，剛好碰上入境檢疫鬆綁，相較於之前還要居隔7天，現在改為只要需要居隔3天，張小姐說，居隔期縮短當然好，但是現在台灣的確診人數真的比較多，雖然樂見政府放寬入境檢疫規定，但站在家長的立場，還是希望政府能把新制的相關指引說的再清楚一些，尤其醫療配套部份，萬一之後確診了，民眾能獲得怎樣的協助或者該向哪些單位求助，這些資訊都希望能更清楚。

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