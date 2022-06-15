發現男友是「親表哥」！性感網紅崩潰：狗血連續劇是真的

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至於為何沒有在家庭聚會見過對方，她則表示「在那之前我只有見過他的家人們，但都沒看過他」，有網友好奇，發現對方是自己表哥後，兩人見面是否會感到尷尬，林鮭魚則回應「後來他們全家就搬出國了，所以我們其實也沒見面了」。
以下為林鮭魚「關於我可能讓你很意外的point」全文：
1. 從小到大睡覺一定要著抱一隻熊玩偶，直到27歲那年把它弄丟在澎湖，才被迫改變這個習慣。
2. 曾經和某任男友交往多時，某天因緣際會下發現他是我的親表哥，突然理解狗血連續劇演的都是有可能發生的。
3. 直到大學畢業後第一年，門禁都是22：00，在此之前從沒在外跨年或是過夜。
4. 27歲才第一次去夜店玩耍，同年開始學喝酒，開啟人生新視野，在此之前幾乎滴酒不沾。
5. 小時候一直覺得睡覺時螞蟻會爬進耳朵，於是養成一定要用棉被蓋住耳朵才會睡得著。
6. 對酒精過敏，大學時我爸給了我一杯30ml的白酒，5分鐘後呼吸困難完全吸不到氣，還起了大片的酒疹。
7. 曾經去七股鹽山撿了一把漂亮的鹽回家，因為覺得髒髒的，想要把它洗乾淨，然後就整把不見了。
8. 為便秘所苦多年，試了很多方法都沒效，會因此感到無比焦慮。
9. 高中唯一一科被死當的科目是電腦課，39分只能重修的那種。
10. 不會吹口哨，也不會點打火機。（編輯：鍾怡婷）