COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

發現男友是「親表哥」！性感網紅崩潰：狗血連續劇是真的

▲林鮭魚自曝過去情史，震驚一票粉絲。（圖／《＠yuyulin0419》IG）
▲林鮭魚自曝過去情史，震驚一票粉絲。（圖／《＠yuyulin0419》IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 17:28:07

身材相當火辣的網紅、YouTuber「林鮭魚YuYu」，因連鎖壽司店活動，獲封為「全台最美鮭魚」，昨（14）日她在社群中分享「關於我可能讓你意外的10point」，自曝曾和某任男友交往許久，卻在因緣際會下發現對方是自己的「親表哥」，讓她傻眼直呼「原來狗血連續劇是真的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林鮭魚分享觀於自己的10個意外Point。（圖／林鮭魚IG）
▲林鮭魚分享觀於自己的10個意外Point。（圖／《＠yuyulin0419》IG）
林鮭魚於社群中PO出「關於我可能讓你很意外的point」，其中提到「曾經和某任男友交往多時，某天因緣際會下發現他是我的親表哥，突然理解狗血連續劇演的都是有可能發生的」，勁爆的過往情史震驚粉絲，不過她也隨即補充「那個時候還是學生純愛時期，所以沒有造成太大困擾」。

至於為何沒有在家庭聚會見過對方，她則表示「在那之前我只有見過他的家人們，但都沒看過他」，有網友好奇，發現對方是自己表哥後，兩人見面是否會感到尷尬，林鮭魚則回應「後來他們全家就搬出國了，所以我們其實也沒見面了」。

以下為林鮭魚「關於我可能讓你很意外的point」全文：

1. 從小到大睡覺一定要著抱一隻熊玩偶，直到27歲那年把它弄丟在澎湖，才被迫改變這個習慣。

2. 曾經和某任男友交往多時，某天因緣際會下發現他是我的親表哥，突然理解狗血連續劇演的都是有可能發生的。

3. 直到大學畢業後第一年，門禁都是22：00，在此之前從沒在外跨年或是過夜。

4. 27歲才第一次去夜店玩耍，同年開始學喝酒，開啟人生新視野，在此之前幾乎滴酒不沾。

5. 小時候一直覺得睡覺時螞蟻會爬進耳朵，於是養成一定要用棉被蓋住耳朵才會睡得著。

6. 對酒精過敏，大學時我爸給了我一杯30ml的白酒，5分鐘後呼吸困難完全吸不到氣，還起了大片的酒疹。

7. 曾經去七股鹽山撿了一把漂亮的鹽回家，因為覺得髒髒的，想要把它洗乾淨，然後就整把不見了。

8. 為便秘所苦多年，試了很多方法都沒效，會因此感到無比焦慮。

9. 高中唯一一科被死當的科目是電腦課，39分只能重修的那種。

10. 不會吹口哨，也不會點打火機。（編輯：鍾怡婷）

夫已結紮7年妻懷孕！她冤喊「我真沒有」　醫曝意外真相

AV女優「面試先試車」？吳夢夢揭行業內幕：會當場演一段

老婆摔壞魯夫模型！他怒出「海賊王10考題」：及格就免賠

面試官問「同事欠你200怎討回」？他2觀點秒錄取：高情商

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀