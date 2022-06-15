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Pan Piano又出招！新片玩「透視特效」　性感腰身全都露

▲Pan Piano新影片的1個轉場後，下半身褲子直接消失，養眼畫面再次掀起暴動。（圖/Pan Piano YT）
▲Pan Piano新影片的1個轉場後，下半身褲子直接消失，養眼畫面再次掀起暴動。（圖/Pan Piano YT）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 17:45:17

超高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因爲身材姣好、琴技高超受到矚目，至今頻道訂閱人數已飆破325萬，而過去常扮演動漫人物，甚至直接穿著比基尼展現好身材的她，在新片卻罕見把自己「包緊緊」，讓大批網友感到不慣，怎料影片1分鐘時的1個轉場，Pan Piano的褲子直接消失，養眼畫面再次掀起暴動。

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Pan Piano昨（14）日在YouTube頻道更新影片，這次她扮演「SPY×FAMILY間諜家家酒」的女主角約兒，片中她穿上紅色的瓶口毛衣和褲子，雖然小露肩膀和美背，但與以往的尺度落差，令人感到有些不習慣，想不到彈奏進行到1分鐘時，影片隨著節奏的變換做轉場，Pan Piano的紅色褲子瞬間消失，透過後方鏡子反射，能看到下半身僅剩一條黑色蕾絲內褲，性感腰身一覽無遺。

▲（圖/Pan Piano YT）
▲原先穿著較保守，但影片隨著節奏的變換做轉場後，Pan Piano的紅色褲子瞬間消失，透過後方鏡子反射，能看到下半身僅剩一條黑色蕾絲內褲，性感腰身一覽無遺。（圖/Pan Piano YT）
如此創意的剪接手法也再度引爆話題，有網友就在PTT以「Pan Piano這套新衣服的腰身你給幾分？」為題發文，表示「這個腰身好像有點料欸，我很喜歡，如果要評分的話，大家會給幾分呢?」

影片和貼文一出，網友也紛紛回應「那個鏡子真是太聰明了」、「那個腰真讓人受不了」、「創意滿滿，超過一百分」、「1分鐘後感覺開了透視，太有想法了」、「好猛，又掌握一波流量密碼」、「不得不說，小P的腰真的超漂亮」、「這是把音樂才華與性感，發揮到極致，佩服」、「有時露不多但就是能讓人心癢癢的」。（編輯：張志浩）


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