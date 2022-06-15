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林智堅勝張善政2個百分點？羅智強：不用太執著民調

▲羅智強說，計較民調沒有意義，要角逐未來的市長大位，首先就要先透過自己自己的影響力去解決問題。（圖／記者李春台攝，2022.06.15）
▲羅智強說，計較民調沒有意義，要角逐未來的市長大位，首先就要先透過自己自己的影響力去解決問題。（圖／記者李春台攝，2022.06.15）

記者李春台/桃園報導

2022-06-15 18:42:30

藍、綠、白角逐年底桃園市長選戰，目前剩民進黨人選尚未出爐，根據最新民調顯示綠營若派出新竹市長林智堅對戰國民黨張善政，林的支持度高於張近2個百分點。今（15）日持續進行桃園祈福行腳活動的國民黨前台北市議員羅智強被問及此事，他認為計較民調沒有意義，建議要角逐未來的市長大位，無論是哪個政黨的候選人，都應該先拿出自己的影響力去幫桃園市民解決問題。

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「不用太執著於民調」羅智強表示，桃園是個值得大家為它奮鬥的城市，不管是有志於角逐的張善政，或是林智堅或者是民眾黨的賴香伶，只要拿出誠意幫桃園市民解決問題，「計較民調沒有意義，要角逐未來的市長大位，首先就要先透過自己自己的影響力去解決問題。」


對於選擇成全，宣布退出桃園市長選舉後，黨內仍不時傳出批評聲浪，羅智強回應，人生在世，無愧於心最重要，既然他已經選擇成全，大家就不要糾結，「如果還有糾結的力量，就來幫助桃園解決問題。」


羅智強說，這三個月的行腳過程，讓他有很多感觸，也有很多反省跟自我重新定位的機會，「人心是肉做的，豈能無感」，面對黨中央一會兒影射他斂財，一會兒又對他多所批評，過程中感謝很多好友選擇相信他、支持他，接下來他會當個「自由的在野者」，幫助所有在野的好朋友，不一定要限黨派，「回到人的本質，我就不用去看政黨，只要是棒的人就讓他出線，幫助有能力的人當選。」


「在野制衡是我現在最關心的事」羅智強表示，台灣現在民主確實是失衡，他講這句話絕對不是對民進黨的仇視，反而是為民進黨好，因為民進黨現在是執政黨，若多一點制衡的力量，他們會表現的更好，「台灣民主一定要回到制衡的路上，我就當個自由的在野者。」

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