林智堅勝張善政2個百分點？羅智強：不用太執著民調

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「不用太執著於民調」羅智強表示，桃園是個值得大家為它奮鬥的城市，不管是有志於角逐的張善政，或是林智堅或者是民眾黨的賴香伶，只要拿出誠意幫桃園市民解決問題，「計較民調沒有意義，要角逐未來的市長大位，首先就要先透過自己自己的影響力去解決問題。」
對於選擇成全，宣布退出桃園市長選舉後，黨內仍不時傳出批評聲浪，羅智強回應，人生在世，無愧於心最重要，既然他已經選擇成全，大家就不要糾結，「如果還有糾結的力量，就來幫助桃園解決問題。」
羅智強說，這三個月的行腳過程，讓他有很多感觸，也有很多反省跟自我重新定位的機會，「人心是肉做的，豈能無感」，面對黨中央一會兒影射他斂財，一會兒又對他多所批評，過程中感謝很多好友選擇相信他、支持他，接下來他會當個「自由的在野者」，幫助所有在野的好朋友，不一定要限黨派，「回到人的本質，我就不用去看政黨，只要是棒的人就讓他出線，幫助有能力的人當選。」
「在野制衡是我現在最關心的事」羅智強表示，台灣現在民主確實是失衡，他講這句話絕對不是對民進黨的仇視，反而是為民進黨好，因為民進黨現在是執政黨，若多一點制衡的力量，他們會表現的更好，「台灣民主一定要回到制衡的路上，我就當個自由的在野者。」