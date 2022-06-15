長榮航城市觀光馬拉松10月鳴槍！首開全馬即日起報名

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此外，長榮航空2020年即成立長榮航空馬拉松專屬臉書粉絲頁「長榮航空懂跑部」，今年將更進一步成立實體的「懂跑訓練班」，邀請NRC(Nike Run Club)總教練吳文騫爲跑者量身打造訓練計畫，從賽前備戰到賽事當天的補給、配速，甚至是賽後的放鬆、恢復等，提供全方位的後勤支援，幫助跑者順利完賽。
長榮航空今日記者會上宣布將增設10公里組的「幼苗組」獎項，現場邀請長跑好手周庭印、謝千鶴、曹純玉及NRC總教練吳文騫到場，致贈長榮航空飛機模型及Nike跑鞋給花蓮信望愛學園的青少年跑者，象徵傳承意味，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，藉由長榮航空馬拉松累積賽事經驗，為成為國手的目標而努力，凡介於2006年9月1日至2009年8月31日之間出生的青少年跑者完賽成績將自動歸類為「幼苗組」，男女分計，前5名各可獲得優勝獎金。
長榮航空為了迎接首屆「全馬」盛會，於終點提供全馬跑者由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，餐點美味及營養並重，以色彩繽紛的青豆蝦仁散壽司，搭配鯖魚、肉質Q彈雞肉，與主廚嚴選蔬食，可增進跑者食慾並即時補充營養，同時提供素食選擇。
長榮航空今年也針對全馬組跑者設計「完賽連帽斗篷」，吸水性極佳，能讓跑者於賽後防風保暖，斗篷設計以長榮航空飛機為主軸，帶領跑者飛向倫敦、上海、芝加哥等世界知名馬拉松的地標，呼應「台北起跑，飛向世界」的賽事精神。而今年長榮航空再度邀請Nike為跑者精心設計兼顧功能與時尚的賽衣，亮眼的橘紅色搭配輕薄透氣的特殊布料，讓跑者全程保持涼快乾爽無負擔。
為了鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區不限航點機票共10張，以及由長汎假期所提供的3,000元旅遊金共10名，讓參賽者抽獎！還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。