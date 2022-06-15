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年薪250萬過不下去！「科技業壓力」曝：小孩都快不認識

▲有網友分享，自己的家人都在科技業工作，長期累積的工作壓力和接踵而來的生活困境，就算有250萬年薪，也可能是場悲劇。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友分享，自己的家人都在科技業工作，長期累積的工作壓力和接踵而來的生活困境，就算有250萬年薪，也可能是場悲劇。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 21:31:57

在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，因此若能坐擁百萬年薪，多數人就以相當滿足，不過卻有網友分享，自己的家人都在科技業工作，長期累積的工作壓力和接踵而來的生活困境，就算有250萬年薪，也可能是場悲劇，貼文引發熱議。

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原PO在PTT發文表示，自己的兄弟姐妹全都在科技業就職，其中一個當課長，年薪250萬，但每天工時為早上7點半到晚上9點半，假日更指定其中一天要上班；另一個則在公司做經理，每天早上9點上班，但下班時間卻不固定，因為每天都在加班，雖然和家人住在一起，但連自己女兒都很少看到

原PO在和親友討論壓力時，除了工時長的職場外，「家庭壓力」也是一大煩惱來源，「如果你剛背3000萬貸款，老婆不工作，嫩嬰剛出生，當月支出10萬20萬的時候，要轉換跑道真的壓力很大，雖然年薪200-400萬，但可能一個月沒收入就斷糧了」，還有人習慣大手花錢的時候，要回去真的比較難，例如「伙食費從外送隨便點，到開始晚上包便當；小孩可能要離開一年幾10萬上看百萬的高級幼稚園；老婆可能要重返職場」等等。

▲工程師示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO分享自己家人在科技業工作的生活困境，貼文掀起網友熱議。（示意圖／翻攝pixabay）
此外，原PO也強調，科技業很多人都是台清交碩的學霸，畢業後順利進入一流公司，「要說沒有點傲氣是不可能的，若這時公司給你一點壓力、家庭給你一點壓力，假設本身沒有排解的管道和時間，再遇上一些引爆點很可能就原地爆炸」，生活完全過不下去。

貼文一出，網友們紛紛回應「由奢入儉真的不容易，而且有了小孩什麼都想給最好」、「科技業加班加到小孩都不認識」、「年收增加，稅也增加啊，反而更不敢花」、「挺中肯的，科技業真的是辛苦錢，公司和家庭都會不斷給壓力」、「工作壓力大加上家庭無法提供排解，就是壓垮生活的最後一根稻草」。

而其他網友也建議，撇除掉家庭、工作給的壓力，先學好自我理財也很重要「不要把消費拉那麼高啊，這不是可以選擇的嗎」、「花錢跟收入沒關係，自己選擇」、「由奢入儉難，拼命得來的高薪，也不該大手花錢」、「人逼你結婚生子，節省不了就開源啊」。（編輯：張志浩）

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