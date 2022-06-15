夏天冷氣沒關過！美國「電費帳單」曝 網驚：比台灣便宜
夏天來了！從6月1日起，夏月電價制度也已開始實施，台電推估每戶每月平均用電達433度，電費將突破千元，至少1058元，會比非夏季會多支出459元，因此不少民眾家中的冷氣，常是「熱的時候開幾個小時，出門就關閉」，讓一名網友聯想到，之前有聽說「美國人沒在關冷氣」，好奇電費是否爆貴，釣出居住美國的網友分享當地帳單。
原PO在PTT發文表示，「台灣大部分家裡冷氣不會開24小時吧，熱的時候開幾個小時，出門就關了，但之前有聽說美國人沒在關冷氣」，原PO更指出，先前看到YouTube頻道「小貝米漿」的新影片中，他和美國新朋友也證實這件事情，令原PO詫異直言「除了不環保之外，這樣電費不會爆貴嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛留言討論「我在那邊住過的townhouse（聯排式住宅）都是中央空調啦，確實沒在關的」、「美國房子的保溫絕熱做得比較好，有差」、「我認識的一些美國人，加州26度就開23度的冷氣，大開眼界」、「美國很多公寓都是中央空調的，24小時恆溫」。
此外，更有居住在美國的網友直接貼出當地電費帳單，圖中可見，每一千瓦小時約是0.10775元，換算下來，美國一度電大概3塊多台幣，對比台灣夏日每月平均用電433度時，每度需收費3.52元，還比較便宜一點，而另一位網友也提到，美國電費帳單有一堆看不懂的費用，有時還出現莫名極端的狀況，像是他上個月用了537度電，電費竟然才5美元。
美國當地帳單曝光後，網友們也熱議「美國可以那麼便宜喔？長知識」、「哇！美國跟想像價格的不同耶」，但也有人強調，「美國那麼大，每個州的電力公司也都不一樣，電費差距很大」、「美國每一州的電價都不一樣吧，台灣統一收費，不能這樣比」。