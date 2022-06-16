IG爆災情！「限時動態滑不完」網全崩潰 官方曝解決方法
Instagram（IG）限時動態滑都滑不完！一名女網友崩潰表示，Instagram更新以後竟然有「看不完」的限時動態，即便已經看過的限時，APP也會強迫你再瀏覽一次，也讓她直呼「iOS用戶千萬不要更新IG」；災情曝光後，釣出一大票苦主瘋狂喊+1，「永遠看不完，拜託IG趕快修好」、「已更新的後悔+1，一直重複的限時」，對此，官方也給出解決方法，「iOS用戶更新到239.1 版就能恢復正常」。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「IG不要更新」為題發文，表示IOS的大家千萬不要更新Instagram，「不然你會有看不完的限時動態，尤其是像我一定要把限時動態點完的人」。
貼文一出，釣出一堆苦主，「每次都要重新再看，好煩…後悔死」、「乾我也超後悔更新==」、「來不及了」、「看到的時候已經太遲了，上來才發現不是唯一受災戶」、「原來不只有我，早上起床看限動想說怎麼從頭看」、「我明明昨天就把它看完了，結果今天早上又跳出來」、「我以為只是IG短暫的bug…該不會以後都這樣吧？好崩潰」、「沒更新也出事了」、「超傻眼！要一直反覆點」。
不過，還好官方已提供新版本將bug問題修正解決，iOS用戶只要在App Store更新到239.1版就能恢復正常，解決「限時動態看不完的問題」。（編輯：郭佩蓉）