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饗食天堂吃到飽最低730元！餐券限賣5天　「1招」再省10%

▲饗食天堂吃到飽最便宜只要730元起！KKday與饗賓餐旅集團聯手，6/16(三)～6/20(一)快閃5天，限量開搶已內含10%服務費的超值餐券；內行搭配Shopback，加碼再賺10％現金回饋。（圖／翻攝饗食天堂自助美饌FB）
▲饗食天堂吃到飽最便宜只要730元起！KKday與饗賓餐旅集團聯手，6/16(三)～6/20(一)快閃5天，限量開搶已內含10%服務費的超值餐券；內行搭配Shopback，加碼再賺10％現金回饋。（圖／翻攝饗食天堂自助美饌FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-16 10:17:23

趁618購物節，大家喜愛的饗食天堂也釋出優惠餐券，KKday與饗賓餐旅集團聯手，今（16）日起到下週一（6/20）快閃5天，限量開搶已內含10%服務費的超值餐券，旗下包括果然匯、小福利3個吃到飽品牌都有參與，還全新推出一次可抵用「開飯、饗泰多、真珠」3間單點餐廳的套券；內行可再搭配Shopback，加碼再賺10％現金回饋。

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饗食天堂目前平日下午茶時段，原價698元加10%服務費的話，吃一次要價768元，KKday「618爆閃價」餐券享9.5折優惠，最便宜只要730元；平假日熱門午餐與晚餐時段，則限時折扣900元起。

▲小福利供應火鍋吃到飽，豐盛餐點任你吃。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲小福利供應火鍋吃到飽，豐盛餐點任你吃。（圖／饗賓餐旅事業提供）
果然匯目前平日下午茶時段，原價538元加10%服務費為592元，KKday「618爆閃價」餐券享9.7折優惠，最便宜只要575元就能開吃；假日午、晚餐時段，則限時折扣685元。而小福利鮮切肉品吃到飽限時9.7折優惠價740元；高檔的極饗和牛套餐則只要折扣價960元。

這次特別全新推出一次可抵用全台「開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味」3間單點餐廳的套券，面額459元的餐券，可抵用500元餐費，等於每用一張現省41元；而且平假日全時段適用、不限單次使用張數，也不限店內用餐或外帶自取，使用上給足消費者方便。

除了搶購限時限量的獨家餐券，另外推薦最精打細算的內行買法，就是記得購買時搭配Shopback，可於6/16～6/19加碼再賺10％現金回饋。

▲台北成旅晶贊飯店台北蘆洲館柏克菲餐廳，限量買一送一優惠。（圖／Klook提供）
▲台北成旅晶贊飯店台北蘆洲館柏克菲餐廳，限量買一送一優惠。（圖／Klook提供）
另外Klook即日起也推出夏日買一送一活動，至6/22前每天中午12點都有不同驚喜，從美食、船票、體驗等商品都能買一送一，其中台北成旅晶贊飯店台北蘆洲館柏克菲餐廳，6/16享有買一送一限量優惠，兩份套餐最低只要462元起，就能一次享用單點主餐及自助吧吃到飽，主餐從法式焗烤波士頓龍蝦、海陸三拼等排餐、到松露野菇大利麵都能選。


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