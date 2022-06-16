85度C最強不是咖啡？「低調神品」內行人才知：CP值爆高

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原PO說這間85度C跟一般門市不太一樣，而且麵包種類超級多，讓她一度眼花撩亂，直接問店員有沒有推薦的品項，店員聽完就告訴她「丹麥菠蘿、蔥第一、巴布羅」三款麵包是客人很常買的，而她也全部買回家享用。
原PO接著分享這三款麵包吃起來的口感，第一「丹麥菠蘿」，經典菠蘿，剛好買到剛出爐的，上層酥皮還很脆，加上香香軟軟的麵包體，算是很OK；第二「蔥第一」，咬下去就是滿滿的蔥與蔥油味，每口都能吃到，如果是蔥控會很滿足，「私心希望蔥可以再多一點就好了，但以他們家麵包平均價格，算CP值不錯了」；最後則是「巴布羅」，這是無餡麵包，外表是奶酥外皮，「乍看之下很樸實，但口感很綿密，淡淡的奶香一口接一口停不下來，不知不覺一下子就吃完了，因為沒有包餡，很適合偶爾嘴饞想吃點東西的人」。
她提到，該家85度C是灰白咖配色加上淺色木頭配色，超好看，且店內也很寬敞舒適，「很多鏡面超酷～本來路過還想說是文青咖啡館？ 但問了世新朋友他們都覺得我大驚小怪，有沒有人是景美這家常客也可以分享一下」。
貼文一出，掀起熱議，「那間我去過，很多老人家都嘖嘖稱奇（？」、「之前每天上學都會經過這間，真的又大又漂亮XD」、「這不是我認識的85°C」、「麵包好吃，蛋糕真的不行」、「85好像在有在改風格？看過好多家不一樣的」、「我家超愛吃85的麵包欸！巴布羅很讚」。
還有人推薦其他品項，「藍莓乳酪軟歐超好吃！」、「有一個菠蘿芋泥吐司也很好吃」、「身為前85的員工，丹麥菠蘿真的是我心目中第一名」、「最喜歡雪藏奶露跟芋頭麻糬」；不過也有網友好奇「這是直營還是加盟啊？怎麼和我家附近不太一樣」，對此，也有店員出面解答「那是直營的三代店喔」、「店員路過回一下，各家裝潢都不太一樣，這是直營店哦～還有麵包區中島設計很美很寬敞！如果喜歡淺色系，新埔站附近也有一家美美的85」。（編輯：郭佩蓉）